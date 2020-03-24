【中國經濟2020】受疫情衝擊 2月中國汽車經銷商庫存預警指數創新高

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，車市也受影響。中國汽車流通協會日前公布中國汽車經銷商庫存預警指數調查(VIA)，2月汽車經銷商庫存預警指數報81.2%，創2012年有相關調查以來的歷史新高。為促進汽車消費，商務部指北京市正研究制定措施，包括上半年再釋放不少於10萬個購車指標等。不過，這則消息目前已不可見，原因不明。

庫存預警指數達81.2% 創歷史新高

汽車經銷商庫存預警指數以50%作為榮枯線，50%以下屬合理範圍。調查顯示，2月中國汽車經銷商庫存預警指數為81.2%，遠高於警戒線，按月上升29.5個百分點，按年升27.7個百分點，主因是上月為新型肺炎疫情防控關鍵期，客流大幅減少和延遲開工，為汽車流通市場帶來巨大影響。這一數值也創下了中國汽車經銷商庫存預警指數自統計以來的最高值。

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協會認為疫情對車市影響嚴重，2月全國乘用車市場零售量僅為去年同期的20%，按年下滑高達80%。在生產、生活秩序全面恢復前，新車銷售低迷的狀態仍將持續。在疫情平穩後，料買車需求將快速恢復。

另據商務部網站今晨發布，針對疫情對消費市場的衝擊，北京市正研究制定促進汽車消費政策措施，包括推出高排放老舊汽車淘汰更新政策；上半年再釋放不少於10萬個購車指標；研究推出限定在郊區行駛的專用小客車號牌等措施。但這則消息在商務部官網目前已不可見。

責任編輯：尹航

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