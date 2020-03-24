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【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染

社會熱點 17:15 2020/03/24

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，內地面對境外輸入疫情風險增高，繼廣州後，北京、上海首次通報發現境外輸入關聯病例。其中，北京病例疑因與境外輸入確診鄰居走同一樓梯而被傳染。

北京市疾控中心副主任龐星火今日表示，北京首宗境外輸入關聯病例患者是42歲劉姓男子，居於海淀區蘇州街3號大河莊苑。

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患者本月10日出現疲勞、發燒等症狀，14日聽說小區內有病例後求診，取藥後回家治療。17日再次發燒服藥，20日晚再次求診，檢測結果對新冠病毒核酸陽性，綜合電腦掃瞄和血液檢查及抗體檢測，昨日確診，到定點醫院治療，病情屬於輕型。患者妻子無相關症狀，有關檢測無陽性指標。

值得注意的是，患者發病前兩周無武漢、湖北、其他病例持續傳播地區及境外旅行史或居住史。

據了解，患者樓下鄰居李某，本月5日由英國抵京，居家隔離觀察，曾於小區內活動和超市購物，7日走樓梯到小區辦理出入證，9日發病，11日走樓梯步行至海淀醫院就診，翌日確診。流行病學調查發現，劉姓患者與李某兩人近期均有行樓梯的情況，劉可能接觸了李某所污染的樓梯環境致病。有關部門已對二人生活環境先後消毒。

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責任編輯：伍樂

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