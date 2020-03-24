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【中美角力】WSJ：面對中國威脅 美海軍陸戰隊尋求最徹底轉型

國情動向 18:26 2020/03/24

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大國競爭加劇，中美角力蔓延至多方面。美國海軍陸戰隊正進行數十年來最徹底的轉型，從專注於打擊中東地區的叛亂分子，轉向發展在西太平洋越島作戰的能力，以遏制中國艦隊。美國軍方官員表示，就軍事能力而言，中國是不斷加大的威脅。

計劃核心是建立新的海軍遠征部隊

據華爾街日報報道，這項為期10年的改革計劃定於本周公布。在此之前，美國多年來進行的秘密軍事演習揭示出，中國的飛彈和海軍力量正在侵蝕美國在該地區的軍事優勢。

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美國海軍陸戰隊司令David Berger上將受訪時稱：「就軍事能力而言，中國是不斷加大的威脅。」他認為，如果美國什麼都不做，就會被甩在後面。

Berger表示，為提高質量，要收縮海軍陸戰隊的規模，計劃淘汰所有坦克，削減飛機數量，並將總人數從18.9萬人減少到17萬人。

Berger所提出計劃的核心是建立新的海軍遠征部隊，即海軍陸戰隊所稱的「沿海兵團」(littoral regiments)，其任務將是與中國海軍展開較量。Berger和其他海軍陸戰隊高級軍官說，如果軍事對抗迫在眉睫，這些兵團會派出海軍陸戰隊小隊，駕駛登陸艇火速趕往散布在南海和東海的小島。

新部隊規模小行動快 中國難對抗

這些海軍陸戰隊員配有可在空中、海上和水下執行任務的帶有傳感器的無人機，在中國軍艦進入更廣闊的太平洋之前，即可瞄準中國軍艦。海軍陸戰隊小隊或由50到100人組成，可向中國艦隊發射反艦飛彈。目標瞄準數據也將被傳送到更遠處的空軍或海軍部隊，這些部隊會發射遠程飛彈。

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為躲避報復性打擊，海軍陸戰隊小隊每隔48或72小時，就會藉助可遠程操控的新一代水陸兩棲艦船，從一座島嶼轉移到另一座島嶼。其他小隊將在附近有誘餌船的美國軍艦上執行任務。

Berger稱，中國很難對抗一支分散的海軍遠征部隊，這樣的部隊規模較小且機動靈活。

各軍種均在打造新的作戰概念

這些變化是對軍隊中所有軍種實施的廣泛轉變計劃的一部分，各軍種正在打造新的作戰概念。空軍正在開發一種超高音速飛彈，其飛行速度將是音速的五倍，並使用一款名為「忠誠的僚機」無人機進行飛彈測試。該無人機可攜帶炸彈，能夠與有人駕駛的飛機編隊飛行。

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陸軍已經成立了一個未來司令部來監督軍隊的轉型，本月早些時候在尤馬試驗場測試了一種大炮，發射了射程約40英里的炮彈，這大約是當前系統的射程的兩倍。

海軍也一直在制定能分散航空母艦戰鬥群的戰術，以使其不那麼容易成為中國中程飛彈的打擊目標，並且海軍還在積極推動無人潛艇和艦艇的發展。

美軍此前專注打擊中東 未重視電子戰

近20年前，美國軍方的注意力還在中東地區，陸軍專注於其反叛亂任務，未重視電子戰能力。與此同時，中國和俄羅斯卻在研發各種系統，以挫敗美國軍隊在中俄所在地區附近集結兵力並指揮作戰的能力。

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美國官員擔心，即使是在和平時期，中國和俄羅斯的新能力也可能成為一種政治脅迫手段。五角大樓斷定，美國正在進入一個大國衝突的新時代。

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後來，時任美國國防部部長的馬蒂斯(Jim Mattis)在2018年12月辭職之前監督制定了一項新的國防戰略，該戰略宣稱與中國和俄羅斯的長期競爭是五角大樓的首要任務，並將北韓、伊朗和恐怖分子視為次要威脅。目前的五角大樓領導層仍致力於這一戰略。

責任編輯：費風

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