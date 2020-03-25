【新冠肺炎】疫症後國際格局大變  中美加速脫鉤全球化崩塌

一場新型冠狀病毒肺炎爆發，全球幾無一國倖免，不少專家指，疫症過後國際格局將出現大變，其中，開啟逾30年的全球化將會崩塌，經濟分工不能不考慮制度政治因素：其次，中美對抗將進一步加劇，美國與中國脫鉤將加速；再者，中國很可能重返自力更生時代。

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首先，綜合專家所言，全球化將會實質上終結。新冠肺炎將是壓倒經濟全球化的最後一根稻草。

一、過去西方工業化，是先有英國憲政後有工業化。一場疫症顯示，全球化過早實行，技術先於制度。亦是有人所言，目前科學技術走在人類文明之前，容易失控。沒有制度文明的全球化，必然失敗。

二、在雙邊協議基礎上形成新國際體系。這現象在疫症前已出現，主要強國特別是特朗普上場後的美國，盡量撇開世貿組織，自行訂立不同的雙邊貿易協議。新冠肺炎疫症後，更催化雙邊談判與條約為國際關係主流。聯合國各組織如世衛、世貿等體系將空洞化。

三、世界經濟步入衰退。自1992年開啟長達30年的全球化時代，因中美制度性對抗而結束，中美是世界最大的兩個經濟體系，貿易戰只是引子，突如其來的新冠病毒肺炎令由中美引領的全球化崩塌。

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四、美國外交關係協會會長理查德·哈斯（Richard Haass）說：鑒於供應鏈的脆弱性，預期世界將朝著選擇性的自給自足（以及由此產生的脫鉤）邁進更大的步伐；對大規模移民的更大反對；鑒於人們認為有必要投入資源用於國內重建以及應對危機造成的經濟後果，因此，各國可能會降低解決區域或全球問題（包括氣候變化）的意願或承諾。

其次，以美國的主流看法，經過疫症後，美國應該在對國家安全、繁榮和民主價值觀非常關鍵的領域與中國進行經濟切割。

一、美國企業研究所（AEI）常駐研究員馬克·蒂森（Marc A. Thiessen）3月19日在《華盛頓郵報》撰文說，美國應該在社會和經濟上與中國保持距離。「美國重新評估其與北京的經濟聯繫並發展藥品和關鍵技術替代供應鏈的機會。」

用馬克·蒂森的話說就是，從蘋果手機、計算機到服裝和鞋類，美國幾乎依賴中國提供一切產品。但是，他說：「從中國購買便宜的T恤和運動鞋是一回事；但要依靠殘酷的中共極權政權來提供拯救生命的藥品以及在21世紀的經濟形勢下提供基本的通信基礎設施，則另當別論。」

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除了美國外，這次疫情會讓很多國家看到供應鏈單一依賴中國的危險性，從而引發更多的供應鏈調整。

二、因此，美國將帶頭聯同西方國家，從關鍵技術與軍事上鎖中國，從地緣上圍剿中國。經濟領域上的國際分工體系走向瓦解。經濟分工不能不考量政治因素。

三、經濄此次疫情，西方社會對中國威脅論更為接受，中國有可能走向封閉。雖然中國仍強調改革開放，但近年中國主流意識偏向保守，在中美對抗加劇之下，如果中國最高領導層無變動，中國很可能從以外向型經濟為主，重返自力更生年代，重點發展與第三世界關係。

本報記者：高青

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