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【中美角力】瘟疫激化4大矛盾　中美關係陷天安門事件來最壞

國情動向 19:45 2020/03/24

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新冠肺炎全球大流行，中美就病毒來源激烈爭論，這絕不是簡單的口水戰，背後潛藏著兩國間的深層對立。

新冠肺炎全球大流行，中美就病毒來源激烈爭論，這絕不是簡單的口水戰，背後潛藏著兩國間的深層對立。可以說，這場瘟疫把中美的4大矛盾激化，令中美關係低處未見低，有美國政治觀察者更形容，當前中美關係是自1989年天安門事件以來最壞。

中美官方發言人在剛過去的3月23日上演了一場大戲，兩人在Twitter實時開火，就疫情蔓延責任互轟；其中，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）完全不修飾地指責中國在公布疫情的時間點「撒謊」。

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所謂外交無小事，中美這次近乎撕破臉的口水戰，完全地詮釋了當前兩國關係有多壞。只要梳理中美官員近期的表述，大概可以看到，這場新冠肺炎疫情已產生了蝴蝶效應，令原本存在已久、久不能癒的中美對立，進一步被放大，讓中美關係陡墮冰點。當中主要體現於4點。

其一：美國把中國體制，視作生存威脅

美國政府及政界一直對中國政治體制抱有懷疑，但過去主要聚焦在意識形態及軍事對立，一般美國人未必感受得到。但這場瘟疫改變了現狀，美方認定權力集中、公權無限擴張的中國政體，是隱瞞或緩報新冠肺炎疫情的主要原因，最終引爆一場全球大流行瘟疫，環球經濟陷入災難。

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特朗普政府前策略師班農（Stephen K. Bannon）接受《紐約時報》訪問時直指，今次疫情，中國政府「已向世界證明，他們對中國人民和世界構成生存威脅，而不僅僅是對美國構成威脅」。

其二：中國民族情緒與美國政界反華聲音，強烈撞擊

美國政界指控中國瞞報疫情，引爆全球疫災，連美國總統特朗普亦喊出「中國病毒」，令美國社會潛藏的反華情緒進一步放大。

當然，中方不會接受美方這種指控，中國外交部發言人趙立堅質疑美軍才是播毒元兇的論調，便頗有反制美方指控意味。再加之社交媒體及主流媒體的助燃，這種「美國播毒」的說法，在內地很有市場，也凸顯反美情緒滲入中國社會各層面。

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但由於「美國播毒」之說實質證據薄弱，中方這種反制無法減緩中美之間矛盾，反而令兩國關係惡化。

其三：美國產業鏈依賴中國的問題浮現

新冠肺情爆發後，內地一度禁絕口罩等醫療物資出口，哪怕是美資公司在中國生產的N95口罩也曾不能出口美國、讓美國應急。

特朗普的一些官員和國會共和黨人因此表示，這場危機凸顯美國有必要減少對中國經濟依賴，美國產業鏈有需要移離中國、甚至遷回美國本土。白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）據報正參與起草了一項行政命令，要求聯邦政府購買更多美國製造的藥品。

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產業鏈重新洗牌，中關關係或許也因此要重塑。

其四：中美貿易協議前景添憂，中美關係再失壓艙石

中美今年1月簽署的首階段貿易協議，雖然不全面，但總體暫時穩住了中美關係，使之不惡化。但一場瘟疫，中國經濟受重創，特朗普政府官員正在評估，疫情和相關緊張局勢對貿易談判的影響。

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中國和美國官員尚未公開表示，中國是否有能力兌現協議，未來兩年內購買價值2000億美元的美國商品。中美新仇舊恨再添這種猜疑，兩國關係豈能和諧？

套用《紐約時報》引述美國康奈爾大學中國專家和貿易政策教授埃斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）「令人沮喪」的話，中美如今的敵意令人沮喪，直指「天安門事件（1989年）後的美中關係，正在一個特別不幸的時期惡化到了新低，而在此刻，兩國本應該聯手限制大流行病對公共衛生、經濟活動和金融市場造成的破壞。」

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本報記者：程國知

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