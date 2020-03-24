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【種族歧視】瘟疫引爆多國「排華」亞裔當殃　美國警察鼓勵買槍自衛

社會熱點 19:41 2020/03/24

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美國、意大利、歐洲、澳洲、日本等多國或地區出現反華情緒，當中有華人被襲、亦有貎似中國人的亞裔遭殃。對此，美國甚至有警察鼓勵華人買槍，在被欺負時可以自衛。

新冠肺炎全球大流行，由於目前所知是中國最先傳出疫情、外界矛頭指向中國，美國、意大利、歐洲、澳洲、日本等多國或地區因此出現反華情緒，當中有華人被襲、亦有貎似中國人的亞裔遭殃。對此，美國甚至有警察鼓勵華人買槍，在被欺負時可以自衛。

中國駐墨爾本總領事館微信公眾號21日披露，目前遭襲的塔斯曼尼亞大學中國留學生傷勢已無大礙。館方已就此向當地警方、校方表達關切，要求高度重視，依法保護中國公民安全與合法權益。據了解，當地警方已逮捕襲擊者並依法處理。

美國，意大利、日本、南韓及歐洲都有排華事件

中國駐墨爾本總領事館指出，新冠肺炎疫情以來，澳洲各地不同程度發生涉疫情辱華、仇華和排華事件，總領事館對此堅決反對和強烈譴責，並提醒中國公民儘量避免發生口角和肢體衝突，確保人身安全。

【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔　緬甸4口家被刺傷父子毀容

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除澳洲外，綜合報導，包括美國，意大利、日本、南韓及歐洲部分國家也因當地疫情愈見嚴重而傳出排華潮。最常見的是餐廳拒絕中國人進入，對華人辱罵及暴力毆打或是遊行抗議。

其中，美國方面，美國總統特朗普近日在談及新冠病毒時多次稱「武漢病毒」、「中國病毒」，之後，當地排華事件變本加厲，有亞裔被誤當中國裔而遭殃。

【新冠肺炎】赴俄羅斯中國男隔離後「割喉」死　俄警循排華方向調查

【新加坡疫情】李顯龍：因新冠肺炎排華  愚昧又無邏輯（有片）

居於美國德克薩斯州米德蘭市的緬甸裔男子Bawi Cung Nung與家人，日前到Sam’s Club超市購物時，突然被19歲墨西哥裔男子Jose Gomez持利器襲擊，4人均被割傷，而他與其中一名兒子Robert的頭、面更被割傷重創，幸獲超市職員及休班警員及時將兇徒制服。

美國廣播公司20日報導稱，費城華埠發展會執行主任陳國賢表示，在輿論影響下，很多美國人將華人視為「病毒攜帶者」，不再光顧華人商圈。美國亞太裔律師協會負責人德蘭也表示，將亞裔群體與新冠病毒不當關聯，使越來越多的亞裔美國人受到騷擾和攻擊。

在美國　華人憂慮自身安全

據三藩市文化雜誌「粗體字」網站報道，受嚴重的排華情緒影響，該市多家中餐館遭到暴徒打砸。在加州、紐約州和華盛頓州這三個美國新冠肺炎疫情高發地，很多華人擔憂，當地的歧視氛圍會威脅人身安全，三藩市灣區的華裔警員甚至鼓勵當地華人囤槍及彈藥，稱「一旦警方對局勢失去把控，或許有各種暴亂」。

【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當  特朗普經常亂噏

世衛再批特朗普：討論「中國病毒議題」　分散抗疫注意力

環球時報引述紐約每日公報稱，「中國病毒」之說在紐約也引發恐慌情緒。華人移民「邁克爾」表示，他不想買槍，但基於安全考慮只能這麼做。有華人則組互助群，供各區華人通報意外事件及需求，以提供協助。

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責任編輯：伍樂

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