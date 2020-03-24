【新冠肺炎】後悔了？曾捐口罩予中國 日本豐川市長：若有剩請歸還

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情最先在中國爆發，日本愛知縣豐川市曾向姊妹城市江蘇省無錫市新吳區，捐贈數千口罩救援，但面對日本本土疫情擴大，豐川市被指後悔了，盼對方若有庫存口罩能歸還。

中央社引述日本東海電視台報道，豐川市市長竹本幸夫看到新吳區有新冠肺炎疫情，於是2月4日捐贈4,500個口罩、防護衣作為救援物資。

不過，現場東海地區疫情擴大，面臨口罩荒，豐川市希望新吳區如果口罩還有剩，請歸還豐川市。

竹本幸夫說到：「終於（疫情）來臨了。如果對方口罩還有剩的話，不知能不能還給我們口罩，當初認為對方因苦於沒口罩而伸援手，但現在看到豐川市市面上沒口罩，覺得當初自己的判斷太天真、需反省。豐川市沒儲備口罩，所以有點反省，或許現在這麼說，於事無補…。」

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據報，一名20多歲、任職豐田汽車公司住在豐川市的男性確診，加上愛知縣疫情有擴大情況，竹本擔心市府職員等所需口罩5月將見底。

責任編輯：伍樂

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