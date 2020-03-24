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【新冠肺炎】上海男外賣吃出「水煮口罩」 監管部門翻看閉路後竟稱... ...

社會熱點 22:24 2020/03/24

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未停之際，上海一名男子近日竟在外賣吃出「水煮口罩」，這名男子要求餐廳書面致歉不果後，再向市場監管部門投訴。惟監管部門翻看閉路電視後稱，無法確定當天食品及容器內是否混有口罩，將繼續深入調查。這被指又一宗消費投訴「羅生門」。

解放日報社旗下的「上觀新聞」報道，上海楊先生上周五（20日）晚上在「餓了麼」點了華盛廣場渝信川菜餐廳的外賣，正當享用「渝信水煮鯰魚」時，竟發現碗內有一個口罩。相片顯示，該口罩表面覆蓋著湯汁和油脂，且部分已經破碎。

餐廳承認失誤後反口 但願退款

楊先生在水煮鯰魚中發現口罩。

楊先生認為，該口罩可能是餐廳煮菜是混入，於是聯繫餐廳，對方承認失誤並致歉，並願意退回115元（人民幣，下同）餐費。惟楊先生認為退餐費解決不了問題，店方又再追加500元賠償。楊先生未有接受，要求餐廳官方書面致歉。

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此後，雙方多次溝通無果，店方態度生變，稱目前無法確認此次問題是其原因造成，仍希望與消費者協商和諧解決，冀對方能接受其提出的退賠方案。楊先生無法接受，隨後向市場監管部門投訴。

監管部門：無法確定食品是否混有口罩

報道指出，黃浦區市場監管局今日發布投訴調查情況，經查涉事餐廳持有效的營業執照和食品經營許可證，現場廚房食品從業人員均佩戴統一的白色口罩工作，廚房內未查見閒置或散落的口罩，也未查見存放有待供應成品。

餐廳廚房

外賣騎手取餐區

檢查人員還調閱外賣當晚的廚房監控錄像，畫面顯示，負責加工製作該菜餚的人員全程佩戴口罩，打包後未使用「食安封籤」。從監控畫面中，無法確定當天食品及容器內是否混有口罩。

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不過，有關部門表示將繼續深入調查，若被投訴單位確有違法行為，將從嚴查處。監管部門將約談該單位負責人，督促其立即自查，針對可能存在的風險隱患，落實措施做好整改，進一步規範食品加工操作行為。當日監管局還將現場調解，幫助投訴雙方協商和諧解決此事。

消費投訴又現「羅事門」

報道稱，從現有證據和市場監管部門公布的初步調查結果看，這似乎又是一宗因食品含有異物所引發的消費投訴「羅生門」，有網民認為是飯店疏於管理，亦有人懷疑是消費者故意栽贓，騙取賠償。

事實上，類似事件在內地屢見不鮮。分析認為，如果外賣貼上「食安封籤」，或餐廳納入監控，問題定責不會如此撲朔迷離。但受制於非強制和成本等因素，食安封籤目前實際應用情況仍不容樂觀，有專家建議最好是立法明確。

責任編輯：伍樂

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