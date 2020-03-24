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【新冠肺炎】曾光憶專家組初期去武漢 沒見到省市主要官員

社會熱點 23:31 2020/03/24

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情率先在武漢爆發，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光，今日接受內地傳媒訪問時憶述，當時到武漢沒有見到省市主要官員，專家組的建議沒及時被聽到，令人遺憾。

據健康時報官方微博，曾光表示，應對冠狀病毒，國內有3次經驗，一次是2003年SARS之戰，一次是2009年甲流，再就是這次的新冠病毒。

他稱，回顧2003年SARS之戰的經驗，非常重要的一點是當時專家組成員可以直接跟決策者對話，專家組的聲音能很快被採納，但「這次疫情發生時，當時我們到武漢，沒有見到省市主要領導，專家組的建議沒有及時被聽到，這是遺憾」。

封城時確診病例 較提出建議時多1倍

曾光

曾光表示，專家組提出武漢封城的建議時，全國病例數只有300多宗，到封城時，已比建議時翻了一倍。「為什麼採取封城這麼果斷的措施，後續還會出現這麼多病例？這是因為在封城之前病毒有個潛伏期，大約半個月左右，再剎車，半個月的能量要釋放出來，有了之後的情況。」他說。

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武漢於1月23日封城，對於這一決策，曾光表示，封城決定不是某個人提出，是專家組共同討論結果，專家組觀點一致，包括鍾南山在發布會上的結論，也是代表專家組的意見。 

鍾南山曾於1月20日公開表示，新冠肺炎肯定有人傳人現象，被視為疫情防控轉捩點。

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另外，據中國青年報月初報道，曾光受訪時表示，1月8日，他接到國家衛健委電話，讓他第二天一早去武漢。1月9日，他在武漢待了一天，跟當時在武漢的國家衛健委其他專家「基本沒有交集」，主要是聽湖北省和武漢市方面的一些情況介紹。他引述對方稱，患者病情比較輕，跟季節性肺炎差不多，幾百個密切接觸者沒有一個發病的，「說得很輕鬆」。他還記得當時聽說了「有限人傳人」現象，但只是個別人。

曾光表示，他在中國疾控中心曾管過17年的全國傳染病疫情報告和疫情分析。雖然有報告機制，但如果地方不報告，就形同虛設。甚至會出現這樣的情況：「上頭（通過其他渠道）知道了，催下面報告。這樣的問題都出現了，下面捂不住了，上面催他們報告。」

責任編輯：伍樂

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