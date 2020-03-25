【中美角力】美卿稱中國散布假消息　訊息不透明恐令全球疫情重演

▲ 蓬佩奧補充說，「我擔心的是，中方的遮遮掩掩、散布假消息，仍舊是拒絕提供相關訊息給全球來避免這類事件再度上演。」

新冠肺炎全球大流行，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天升高他對中國處理新冠肺炎疫情的批評，稱中方仍拒絕提供世界各國需要的資訊，以阻止更多病例爆發。

蓬佩奧在接受Washington Watch廣播節目訪問時，再度指控中國延誤分享新冠肺炎（COVID-19）資訊，致全球民眾於風險之中，「真正讓數千位民眾生命受到威脅」。

蓬佩奧補充說，「我擔心的是，中方的遮遮掩掩、散布假消息，仍舊是拒絕提供相關訊息給全球來避免這類事件再度上演。」

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責任編輯：鄧國強

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