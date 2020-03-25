【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展

美國農業部和美國貿易代表辦公室周二表示，中美在實施2月14日生效的第一階段貿易協議的農業相關條款方面已取得進展。

在一份聯合聲明中，他們列出了一系列有助於增加美國牛肉、家禽和其他農產品對中國出口的措施，並表示美國的食品和農產品出口得益於中國的關稅減免。

▲ 中美第一階段貿易協議在2月14日生效

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「這些舉措表明，中國正在朝著實施第一階段協議的正確方向前進。」美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，「我們將繼續與中國合作，確保其完全履行承諾，並期待在我們繼續進行雙邊討論的同時看到進一步的改善和進展。」

作為1月15日簽署的協議的一部分，北京同意將其對美國農產品的購買規模增加近一倍，並降低幾項美國政府所說的限制其進入利潤豐厚的中國市場的農業貿易壁壘，之後中國承諾，如果美國發現禽流感病例，不會全面禁止美國家禽進口，只暫停從發現病例的州進口。

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由於美國爆發高致病性禽流感，北京於2015年1月禁止進口美國家禽和雞蛋，令2013年價值5億美元的家禽對華出口市場關閉。該禁令於2019年11月解除。

中國最近還增加了對美國農產品的採購，包括自2017年以來首次購買硬紅冬小麥，以及進行了自2013年以來最大規模的美國玉米採購，但大豆等關鍵產品的進口仍遠低於貿易戰爆發前水平。大豆是美國第一大農產品出口品種。

中國採購的美國大豆遠低於貿易戰爆發前

根據美國農業部的數據，截至3月中旬，中國採購去年收割的美國大豆總量約為1,210萬噸。而2017年同期，中國購買了近3,500萬噸。

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責任編輯：游昊雲