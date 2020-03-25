  • 23°C
香港時間 : 2020325日 (三) 18:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】習近平明出席G20領導人新冠肺炎視頻峰會（第二版）

國情動向 17:48 2020/03/25

分享：

新冠肺炎全球大流行，外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於明日（26日）在北京出席二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會。

此次峰會由今年G20主席國沙特主辦，將以視頻方式舉行。這將是G20史上首次舉行領導人視頻峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

討論成員國如何協力應對疫情衝擊

根據沙地官員周二發表的聲明，G20峰會將由沙地國王薩勒曼(King Salman)主持，討論內容將圍繞全體成員國如何協力應對疫情衝擊。

【新冠肺炎最新疫情】內地昨增47宗海外輸入個案 湖北境外有新死亡個案

【中美角力】美卿稱中國散布假消息 訊息不透明恐令全球疫情重演

路透引述一名官員稱，這次G20峰會要達成共識的難度相當高。

G20財長與央行行長本周較早時舉行視像會議，談及應對疫情策略。不過，官員們在會後未有提及談話細節。

中國外交部：待各方加強宏觀經濟政策協調

對於這次G20領導人應對新冠肺炎特別峰會，中國外交部副部長馬朝旭周三接受官媒採訪時表示，病毒沒有國界，疫情面前任何國家都不能獨善其身；G20成員要加強團結，釋放共同應對挑戰的強有力信號，提振國際社會的信心。

他指出，中方期待各方加強宏觀經濟政策協調，採取必要的財政、貨幣和結構性政策，推動市場開放，確保全球供應鏈的開放、穩定、安全和順暢運行，爲提振市場信心發揮建設性作用。

「疫情對全球經濟産生嚴重衝擊。在確保做好防控的前提下，我國複工複産正在有序進行，爲穩定全球産業鏈、供應鏈發揮重要作用」，馬朝旭表示。 

【中美角力】習特都因瘟疫陷歷史危機 中美爭霸火上澆油

【中美角力】習特「友誼小船」要翻了 後果有多嚴重？

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染
今日
【新冠肺炎】北京首通報境外輸入關聯病例 疑與確診鄰居走同一樓梯感染
【新冠肺炎】疫症後國際格局大變 中美加速脫鉤全球化崩塌
今日
【新冠肺炎】疫症後國際格局大變 中美加速脫鉤全球化崩塌
【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩
今日
【新冠肺炎】友城日本豐川市物資告急 無錫返捐10倍口罩
【新冠肺炎】上海男外賣吃出「水煮口罩」 監管部門翻看閉路後竟稱... ...
2020/03/24
【新冠肺炎】上海男外賣吃出「水煮口罩」 監管部門翻看閉路後竟稱... ...
【新冠肺炎】曾光憶專家組初期去武漢 沒見到省市主要官員
2020/03/24
【新冠肺炎】曾光憶專家組初期去武漢 沒見到省市主要官員
中國 全球大流行 薩勒曼 疫情 外交 習近平 華春瑩 G20 北京 肺炎

下一篇文章

【獨家報道】全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」
【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」
意大利疫情早過中國？沈旭暉轉載意國醫生電郵　還原真相
意大利疫情早過中國？沈旭暉轉載意國醫生電郵　還原真相
【中美角力】美海軍陸戰隊擬徹底轉型　加強遏制中國
【中美角力】美海軍陸戰隊擬徹底轉型　加強遏制中國
【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」
【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」
【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的
【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的
【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當 特朗普經常亂噏
【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當 特朗普經常亂噏