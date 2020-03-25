【新冠肺炎】習近平明出席G20領導人新冠肺炎視頻峰會（第二版）

新冠肺炎全球大流行，外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於明日（26日）在北京出席二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會。

此次峰會由今年G20主席國沙特主辦，將以視頻方式舉行。這將是G20史上首次舉行領導人視頻峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

討論成員國如何協力應對疫情衝擊

根據沙地官員周二發表的聲明，G20峰會將由沙地國王薩勒曼(King Salman)主持，討論內容將圍繞全體成員國如何協力應對疫情衝擊。

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路透引述一名官員稱，這次G20峰會要達成共識的難度相當高。

G20財長與央行行長本周較早時舉行視像會議，談及應對疫情策略。不過，官員們在會後未有提及談話細節。

中國外交部：待各方加強宏觀經濟政策協調

對於這次G20領導人應對新冠肺炎特別峰會，中國外交部副部長馬朝旭周三接受官媒採訪時表示，病毒沒有國界，疫情面前任何國家都不能獨善其身；G20成員要加強團結，釋放共同應對挑戰的強有力信號，提振國際社會的信心。

他指出，中方期待各方加強宏觀經濟政策協調，採取必要的財政、貨幣和結構性政策，推動市場開放，確保全球供應鏈的開放、穩定、安全和順暢運行，爲提振市場信心發揮建設性作用。

「疫情對全球經濟産生嚴重衝擊。在確保做好防控的前提下，我國複工複産正在有序進行，爲穩定全球産業鏈、供應鏈發揮重要作用」，馬朝旭表示。

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責任編輯：伍樂

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