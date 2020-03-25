【新冠肺炎】武漢醫生確診 據報曾接診無症狀感染者

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情中心武漢，下月8日將會解封，但近日一宗確診個案，引來外界對當地疫情的擔憂。武漢一名醫生日前感染新冠肺炎，不排除院內感染，內地傳媒報道，這名醫生曾接診無症狀感染者。

據武漢衛健委昨日通報，省人民醫院（本部）醫生前日確診，近期在醫院上班，不排除院內感染。

財新網報道，該名醫生29歲，是省人民醫院本部消化內科醫生，在門診和緩衝區工作，3月22日發燒頭痛，核酸檢測呈陽性。

報道指出，這位醫生18日上門診時接診的患者中，有一人為新冠肺炎無症狀感染者。

無症狀感染者可能是傳染源

無症狀感染者是實驗室診斷方法能夠查出新冠病毒，但是患者沒有任何臨床症狀。而無症狀感染者也可能成為傳染源，有一定傳播風險。

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一位醫生推測，如果這名醫生是在接診無症狀感染者時感染，其中流程漏洞可能在於：患者到醫院掛號後先查了血常規和CT，都能在1小時內出結果，沒有新冠肺炎特徵表現後獲准進入消化內科診室就醫，在就診過程中傳染給了醫生。因為病情因素患者進入緩衝病房排查，結果在緩衝病房進行核酸檢測為陽性，確定為無症狀患者。

據了解，該院消化內科其他同事篩查核酸及電腦掃瞄均無異常，目前隔離觀察之中。

租住小區衞生欠佳 不排除社區感染可能

另外，據稱該醫生非武漢本地人，與女友和室友共3人在醫院附近租房住，惟租住小區衞生欠佳、人員密集，不排除社區感染可能，疾控正摸排感染源。

醫生女友及室友已被確定為急切接觸者，送往隔離點。疾控部門亦已到他們租住的屋宇消毒。

責任編輯：伍樂

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