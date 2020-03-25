【新冠肺炎】為促消費 浙江鼓勵4.5天工作制、放寬汽車限購

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，為促進消費，經濟大省浙江省政府近日發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》，提出16條措施，包括鼓勵杭州放寬汽車限購措施，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度等。

鼓勵發展宅消費 探索無人餐廳新模式

《意見》從數字生活消費、繁榮商圈等方面明確了16項重點任務。在數字生活方面，要大力發展「網上菜場」「網上餐廳」「網上超市」，鼓勵實體商業開啟「雲逛街」、繁榮居家「宅消費」。加快推廣「安心送」「社區集采集送」等無接觸式消費模式，探索發展無人超市、無人商店、無人餐廳。

《意見》還提到，鼓勵杭州放寬汽車限購措施；線上率先實現境內外商品同款同價。

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《意見》中最引人關注的是，要求各地、有關部門將消費提振工作納入重要議事日程，加快研究制定發放消費券、旅遊券等消費提振政策措施，促進疫情後消費市場復蘇。鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

▲ 浙江省《提振消費促進經濟增長的實施意見》提到，要培育發展夜間經濟，釋放城鄉汽車消費潛力。（網上圖片）

4.5天工作制 網民憂會否減人工

對於4.5天彈性工作制，不少網民希望其他省市也能向浙江學習，也有網民在興奮之餘有些疑問，「少工作半天薪資是否會減少？」

另外，在彈性上班時間方面，北京也有新措施。

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據內地新京報，目前境外疫情輸入性風險依然較高，為避免通勤過程中的人員聚焦，北京市建議各社會單位應繼續按照市政府關於人員密集的企業員工到崗率不超過50%的要求，把彈性工作制、居家辦公、AB角輪班、錯峰上下班等靈活辦公形式落實落細。結合當前形勢，建議這部分單位在8:00至10:00期間，以30分鐘為間隔，進一步錯時、均衡安排上班時間。

責任編輯：尹航

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