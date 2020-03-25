  • 23°C
香港時間 : 2020325日 (三) 12:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普接受FOX訪問：我決定不再用「中國病毒」

國情動向 11:32 2020/03/25

分享：

特朗普24日接受霍士新聞台（Fox News）訪問時表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。他之前稱之為「中國病毒」（Chinese virus）。

新冠肺炎全球大流行，中美就病毒來源爆發爭論，美國總統特朗普的「中國病毒」被指加深種族歧視。美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普24日接受霍士新聞台（Fox News）訪問時表示，他決定不再把新冠病毒與中國聯在一起。他之前稱之為「中國病毒」（Chinese virus）。

特朗普說：「大家都知道病毒來自中國，但我決定我們不應該再在這上面大作文章了。」'

【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當  特朗普經常亂噏

世衛再批特朗普：討論「中國病毒議題」　分散抗疫注意力

特朗普說，他不後悔曾使用「中國病毒」這個字眼，並辯解說，其他疾病也用發源地來命名。

他說：「病毒來自中國。」

特朗普並說，他是在中國媒體指責美軍散播病毒後，才開始用這個字眼。他說，散播這個訊息的報紙是中國政府內「相當高層」的喉舌。

CNN之前報道，中國外交部發言人趙立堅提出美軍把病毒帶到武漢的陰謀論。

【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」

【新冠肺炎】美傳染病醫生：我親眼見到病毒源自中國　惟稱「中國病毒」不公平

特朗普是在23日推文表示新冠病毒在美國傳播，不是亞裔美國人的錯之後，做此改變。越來越多亞裔美國人遭到種族和仇外攻擊。

特朗普上周否認「中國病毒」帶有種族歧視，他當時說：「完全沒有種族歧視，病毒來自中國，我想要準確一點。」

CNN在報導中指出，CNN在諮詢醫學專家，並接到世界衛生組織（WHO）的指導原則後，認為「中國病毒」名稱不準確，而且是一種污名化。

【中美角力】特朗普不理反對用「中國病毒」　稱從抗疫伊始就「done a very good job」

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視

【中美角力】特朗普：「中國病毒」一詞非常準確　中方才是「污名化」美軍

【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

【全球大流行】世衛回應特朗普稱「中國病毒」：病毒無國界 2009年H1N1也不叫北美流感

【中美角力】特朗普講稿改冠狀病毒為「中國病毒」 美媒照片為證

【新冠肺炎】外交部稱視病毒為「中國病毒」別有用心 海外撤僑1300人

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新冠肺炎】愛斯賓奴中國前鋒武磊確診 正居家隔離（更新版）
2020/03/21
【新冠肺炎】愛斯賓奴中國前鋒武磊確診 正居家隔離（更新版）
【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播（有片）
2020/03/23
【新冠肺炎】意醫生指中國疫情爆發前 病毒或11月已在意大利傳播（有片）
【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士
2020/03/21
【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士
【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰
2020/03/22
【新冠肺炎】滬抗疫專家組長稱疫情持續一兩年也正常 明春或復發小高峰
【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的
2020/03/24
【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的
傳染病 疫情 外交 歧視 中國外交部 特朗普 趙立堅 美國 中國 美軍

下一篇文章

【新冠肺炎】習近平明出席G20領導人新冠肺炎視頻峰會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」
【中美角力】美國頻發襲擊亞裔案　特朗普改口不提「中國病毒」
【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的
【新冠肺炎】中國向馬來西亞捐千萬個口罩？大馬輿論場：我們俾錢買的
【中美角力】瘟疫激化4大矛盾　中美關係陷天安門事件來最壞
【中美角力】瘟疫激化4大矛盾　中美關係陷天安門事件來最壞
【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當 特朗普經常亂噏
【新冠肺炎】美專家：「中國病毒」一詞不當 特朗普經常亂噏
【中美角力】美海軍陸戰隊擬徹底轉型　加強遏制中國
【中美角力】美海軍陸戰隊擬徹底轉型　加強遏制中國
【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」
【中美角力】趙立堅再暗示美國播毒　追問「美國零號病人何時出現」