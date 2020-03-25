【中美角力】美三大報發聯合信 呼籲北京撤銷驅逐美國記者的決定

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)、《紐約時報》(The New York Times)和《華盛頓郵報》(The Washington Post)的出版人要求中國重新考慮在全球冠狀病毒大流行期間驅逐這三家新聞機構的記者的做法，以避免「在一個危險的時刻令世界無法獲得所需的關鍵資訊」。

指疫情之際 此舉令世界無法獲得所需的關鍵資訊

這三名出版人在周二（24日）發表在上述三家報紙上的聯名信中稱，「在世界繼續努力控制這種疾病之際」，吊銷至少12名新聞媒體記者的記者證的決定「格外有破壞性並且魯莽」。

上述聯名信寫道：「這一時刻突顯了來自疫情中心的深入、準確、實地報導以及盡可能廣泛地分享報導所揭示的資訊、見解和教訓的緊迫重要性。」

這封信寫道：「即使這場危機過去，我們仍相信兩國會將繼續從自由獲得關於對方的消息和資訊中受益。」信件還稱：「我們認為，讓記者干好他們的工作，無疑符合兩國人民的利益，也符合兩國領導人的利益。」

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這封信由《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》的出版人路易斯(William Lewis)、瑞安(Fred Ryan)和蘇茲伯格(A.G. Sulzberger)聯名簽署。

上周，中國外交部要求在這些報紙工作的美籍記者於10天內交還記者證，中國外交部還要求這三家報紙及美國之音(Voice of America)和《時代周刊》(Time magazine)駐華分社，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

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大約一個月前，中國驅逐了《華爾街日報》的三名記者，以回應該報發表的一篇評論文章，中國稱這篇文章帶有種族歧視。這導致特朗普(Donald Trump)政府對在美的四家中國國有新聞機構的員工人數設限，將上限從大約160人降至100人。

近年來，中國與外國媒體的關係日趨緊張，在2月份驅逐《華爾街日報》的三名記者前，中國自1998年以來沒有驅逐過有記者證的外國記者。

責任編輯：伍樂

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