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【新冠肺炎】冠狀病毒從太空墜落隕石帶到中國？ 美科學家反駁

社會熱點 11:51 2020/03/25

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，病毒來源更上升至外交問題。俄羅斯官媒近日引述英國一大學的學者稱，冠狀病毒可能隨著去年10月在中國上空爆炸的隕石墜落到地球，而俄羅斯有科學家認為這種看法可能正確，但需要科學驗證。

不過，美國天文學家反駁稱，新冠病毒不僅不太可能在太空遭到輻射仍能存活，更不可能在通過隕石墜落到地球後仍然能夠感染人類。

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俄羅斯衛星通訊社日前報道，俄羅斯科學院生物醫學問題研究所主任維亞切斯拉夫·伊利英稱，冠狀病毒可能是由從太空墜落的隕石帶到中國境內。

伊利英指出，英國威爾斯卡迪夫大學的天體生物學家Chandra Wickramasinghe，最近表達了一個有趣的想法，稱冠狀病毒可能是隨著去年10月在中國上空爆炸的隕石，墜落到地球上，而隕石本身很可能含有某種東西。

伊利英認為，這個說法可能是正確的。不過，這需要進行科學實驗來證實這一假設，有必要在長期太空飛行中，檢驗是否含有合成類似病毒DNA的可能性。

主持美國太空總署（NASA）節目的美國天體生物學家Graham Lau反駁上述猜想。他認為，這確實是一個令人難以置信且具有開創性的獨特假設，但Wickramasinghe當下根本沒有證據支持他的主張，現在亦沒有任何理由接受這個假設。

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