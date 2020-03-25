【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力

新冠肺炎病毒在全球擴散，繼美國指責中國隱匿疫情後，歐盟外交和安全政策高級代表柏瑞爾（Josep Borrell）23日也罕以公開方式直指中國隱暪疫情重要訊息，使情勢更惡化，又認為中國正利用疫情擴大影響力。

據歐洲對外事務部網站23日公布一篇由柏瑞爾撰寫的「病毒大流行及其正在創造的新世界」文章，提到目前一場全球話語戰持續進行中，時間點是其中一個非常重要因素。一月份時主要是湖北省內部發生危機，但因為中國政府官員隱暪重要訊息，使疫情更惡化。

歐洲當時運送大量醫療設備，協助不堪重負的中國政府，此後中國感染人數下降，現在中國也向歐洲派遣設備和醫生。

【全球大流行】湖北入省要自費隔離14天 内地多名瞞旅遊史患者遭判刑

【中美角力】駐美大使稱其代表習近平 認為病毒源自美軍說「瘋狂」

不過，文章指出北京有針對性地幫助某些國家，給他們提供抗擊新冠病毒疫情物資的策略：「展示團結和友誼」，讓人們越來越感到不安。文章指出，中國正積極自我宣傳其與美國不同，是一個負責任和可靠的夥伴。

因此，他在文章強調，歐盟必須意識到，當前在地緣政治因素下，存在藉由宣傳和慷慨政治爭取影響力的競爭，而上述競爭在中美間非常明顯。他認為，目前是團結與合作的時刻，而不是進行責備遊戲，因為責備無法治癒任何一名感染者。

【中美角力】中美外交部發言人推特開戰 美方借台灣批華隱瞞疫情

【中美角力】「疫戰」成壓毀互信最後稻草 中美注定一戰恐不是空談

分析指出，歐盟外長之所以發文警告，是因中國更願意直接與歐盟某個國家打交道，而不是通過歐盟。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更是唯一一個尚未收到中國國家主席習近平打電話的主要歐盟領導人。



另外，即將開始加入歐盟談判的塞爾維亞。在歐盟倉促頒佈醫療設備出口禁令後，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）稱歐盟的團結是「幻想」，並轉向習近平求得幫助。武契奇稱習近平是朋友和兄弟。

【中美角力】衛健委稱中國新境内確診個案歸零 特朗普：真假誰知道

【新冠肺炎】巴西總統兒子批中國瞞疫 華使館促道歉：訪美染「精神病毒」

【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論 想轉移責任

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢