【中國經濟】滬指半日升1.6% 深成指升2.3%

外圍反彈，加上湖北省除武漢外今日解封，內地股市今日高開高走，滬指半日升1.6%。

滬深兩市今日高開，上午維持高位震盪，截至中午，滬指報2765.12點，升1.57%；深成指報10151.64點，升2.32%；創指報1922.91點，升2.45%。

A股短期內仍有下行風險 但空間不大

滬深兩市半日成交總額為4713億元（人民幣，下同），其中，滬市成交1816億元，深市成交2897億元。北向資金半日淨流入24億元。

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從盤面上看，行業板塊全線上漲，養殖業、汽車、機場航運、生物醫藥、酒店餐飲等漲幅居前；通信設備漲幅較小。

民生證券指出，雖然A股短期內有下行風險，但空間不大，2600點是技術面的歷史大底。目前，情緒底和政策底已現，但疫情帶來的經濟衝擊將壓制全球風險資產價格，也對A股全年盈利有較大衝擊。

昨日召開的國常會確定，推動製造業和流通業積極有序復工復產。此外，今日湖北除武漢市以外的地區，離開湖北通道的管控解除。武漢市內部份巴士路線亦恢復營運。

責任編輯：蒯宇澄

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