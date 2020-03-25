【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診　內地恐爆第二波疫情

新冠肺炎在全球蔓延，內地卻宣稱昨無新增本地個案，但外界也留意到內地將病毒測試呈陽性但無病徵的病人視為非確診，而香港、世衛指引，均將這類病人歸類為確診病例。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這是為了「整靚啲個數」，憂慮內地會爆發第二波疫情。

許樹昌指出，就算病人未帶病徵，只要帶病毒，仍可傳染人，Lancet及JAMA等醫學雜誌也有相關文獻。因此，他認為內地復工存在隱憂，要小心觀察有否爆發第二波疫情。他又指出，2012年開始爆發的中東呼吸綜合症，當時沙地阿拉伯都試過將無病徵感染者排除在外，以「整靚啲個數」。

至於香港何時可解封內地口岸，許樹昌此前曾提出條件，「無新增本地個案28天，復工後都無第二波，加上輸入個案無引起本地爆發。」不過，他最新卻指出，由於中港確診定義不一，所以只能觀察復工後情況。

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而中國疾控中心研究員吳尊友昨就解釋，無症狀感染者列為不確診，是因為他們都從對密切接觸者的隔離觀察發現，有症狀立即轉送醫院治療，不會出現社會傳播。

武漢衛健委23日深夜則指出，少數感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自癒，又引述世衛指出：「基於現有的資料，新型冠狀病毒主要是由已出現症狀的患者傳播的。」

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責任編輯：游昊雲

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