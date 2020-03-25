【漢坦病毒】雲南漢感染後急速死　台灣原來也有病例　教你5招防漢坦

由新冠病毒引起的肺炎疫情仍未平息，再有一種病毒引起關注。一名雲南籍男子日前感染經老鼠傳播的漢坦（Hantavirus，香港舊譯「漢他」）病毒，發病後急速死亡，病毒威力不容小覷。事實上，不只是雲南，在港人外游熱門地高雄，近期也有感染案例。市民又該如何預防？

漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離

台灣自2010年 累計16例確定病例

綜合台媒報道，台灣衛福部疾管署本月4日發布今年第2例漢坦（漢他）病毒案例，患者40多歲，在高雄菜市場工作，2月16日出現發燒、腹痛等症狀就醫，症狀未改善。17日醫院通報採檢，在28日第2次採檢化驗等待確診發布。

至3月4日，患者症狀穩定改善，在醫院一般病房持續治療。衛生單位在市場周邊有捕獲老鼠，患者工作的菜市場則全面展開滅鼠。歷年統計資料顯示，台灣自2010年以來累計16例確定病例。

會否人傳人？亞洲暫無報告

漢坦（漢他）病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢坦病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

這種病潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

▲ 農貿市場要進行消毒清潔及滅鼠（網上圖片）

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至於漢坦（漢他）病毒是否會人傳人，疾管署資料顯示到目前為止，美國境內尚無人與人之間互相傳播的報告，但阿根廷境內引起漢坦病毒肺症候群的病毒經流行病學調查顯示可在人與人之間的傳播。在此之前從未報告過任何北、中、南美洲或歐洲、亞洲的其他與人類疾病相關之漢坦病毒可在人與人之間的傳播。

居家做好5件事 可有效防鼠

此外，目前沒有疫苗可預防漢坦（漢他）病毒，因此生活環境的鼠類防治，仍是避免人類接觸到鼠類的最佳方法。疾管署也呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢坦病毒最有效的方法。

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關於居家防鼠的實際方法，台疾管署也提供以下5點建議，包括：

1. 餐具與廚具應於使用完畢後儘快清洗，保持廚房與居住環境的清潔； 2. 含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應該將垃圾桶加蓋以免引來鼠類； 3. 居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物，以避免鼠類築窩或在室外藏匿； 4. 鼠類的門牙會不斷生長需要磨牙，如果家戶的木質門板下端被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠； 5.配合滅鼠工作。

責任編輯：尹航