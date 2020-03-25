中國據報正式起訴華裔作家楊恆均涉間諜活動 澳洲外長強烈反對

據澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲籍華裔作家楊恆均被關押1年多後，被中國當局正式起訴從事間諜活動。澳洲外長佩恩（Marise Payne）周三（25日）對此表示強烈反對。

佩恩表示，過去1年多，澳洲當局對楊恆均在中國的待遇表示強烈關注。她又稱，因新冠肺炎疫情，去年12月底以來未能領事訪問，澳洲方面要求通過電話或信件聯繫，也被拒絕，形容這種情不能接受。

▲ 楊恆均

佩恩呼籲，中國當局立即釋放楊恆均，並允許他與妻子一起離開中國前往澳洲。

楊恆均事件令中澳關係惡化。澳洲外長佩恩去年12月曾稱，楊恆均在中國被羈押情況「令人無法接受」，指他每日都遭到審問，包括戴鐐銬被審，促中方人道對待。

據指戴鐐銬每日審問 澳外長：中國羈押楊恆均情況令人無法接受

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楊恆均去年1月從紐約飛抵廣州後，遭到扣押。直至8月，中國當局以涉嫌從事間諜活動，正式逮捕他。

快將55歲的楊恆均曾任職中國外交部，並曾派駐香港。2000年前後移民澳洲，近年在紐約生活。楊恆均創作一系列的間諜小說，同時是時評家。他的律師曾稱，有關間諜指控的確切性質尚不明確，但顯然與他的「民主活動」有關。

責任編輯：伍樂