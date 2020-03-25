【台灣疫情】華航2機師確診　台交通部要求徹查漏洞

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣中央流行疫情指揮中心昨證實，中華航空兩名貨機機師確診新冠肺炎，由於華航第一時間未說明，遭外界指控高層隱匿疫情。華航董事長謝世謙今（25日）否認，表示皆依相關規定辦理；台灣的交通部表示，已請華航就該案提交報告，若有漏洞將會彌補。

華航高層否認隱匿疫情

華航兩名貨機機師傳出確診新冠肺炎，目前感染源仍不明，不過華航第一時間並未說明，導致內部員工人心惶惶，擔心在機艙內發生更多交叉感染，昨有台媒報導指稱華航高層刻意隱匿疫情。

立委洪孟楷痛批，華航未第一時間出面說明，以訛傳訛造成內部士氣打擊，此外，現在還傳出有機師從外站執勤回來後，排班班表僅相隔一天，不符合指揮中心相隔5天的規定，痛批華航陽奉陰違。

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華航董事長謝世謙表示，華航不敢陽奉陰違，皆依相關規定辦理。他表示，指揮中心已說明，被匡列人員都會接到通知，沒被通知就表示是安全名單，且華航不能對疫情多做評論，必須由指揮中心統一說明，華航對於員工也是盡全力在保護。謝世謙更指是惡質媒體報導，他說，指揮中心都有相關規定，華航要怎麼隱匿疫情？

指轉機很難控制人流 容易有感染風險

謝世謙表示，華航針對機組員在本站、外站都有嚴格路線控管，限制人員行動，但有時候轉機很難控制人流，容易有感染風險。

台灣的交通部次長王國材表示，華航針對貨機機組人員有標準作業程序，例如到國外有專門出入通道，不能外出，但為何仍受到感染，已請華航了解兩位人員在外站的行為，並研擬報告；交通部也會理解是否有相關漏洞，會盡快彌補。

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責任編輯：蒯宇澄

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