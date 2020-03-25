  • 26°C
香港時間 : 2020325日 (三) 14:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】武漢市城區疫情評估等級降為中風險 巴士今恢復 火車28/3可落客

社會熱點 13:38 2020/03/25

分享：

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，湖北武漢將於下月8日解封。據湖北日報，武漢市城區疫情評估等級降為中風險。今日起，武漢恢復117條巴士路線營運，周六（28日）地鐵恢復營運，火車可在武漢落客。

《湖北日報》報道，今日湖北省市縣疫情風險等級評估更新，按國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制的指導意見，經湖北省疾控中心組織專家評估，截至昨日，全省低風險市縣75個，中風險市縣1個，無高風險市縣。其中，與3月22日相比，武漢市城區降為中風險。

【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通　結束逾兩月史無前例封城

【新冠肺炎】武漢「清零破功」1醫生確診 不排除院內感染

【新冠肺炎】武漢醫生確診 據報曾接診無症狀感染者

此外，即日起增加武漢市13個城區風險等級評估結果，風險劃定標準按照現住址進行統計，不再按照報告地區統計，經評估：武漢市13個城區中，低風險區有5個，中風險區有8個。

隨著武漢解封進入倒數階段，武漢巴士、地鐵、鐵路客運具體恢復運營時間相繼明確：

  • 3月25日起，武漢恢復117條公交線路運營
     
  • 3月28日起，恢復軌道交通1號線、2號線、3號線、4號線、6號線、7號線運行
     
  • 3月28日起，恢復辦理武漢市17個（武漢、漢口、武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左嶺、烏龍泉南、土地堂東、山坡東站）鐵路客站到達業務
     
  • 4月8日起，恢復辦理武漢市上述17個鐵路客站出發業務

【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產

【新冠肺炎】出省復工 應勇籲全國各地善待湖北人民

實名登記搭車

據了解，乘客乘坐巴士出行時，必須佩戴口罩，依次排隊測溫，按照「一車一碼、上下車掃碼、一車一管理員」的安全管理要求，實行實名登記、掃碼乘車。

另外，湖北武漢以外地區今起開放對外交通，恢復境內鐵路客站外的到達和出發業務。湖北襄陽、恩施、神農架機場，今日亦正式復航。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通　結束逾兩月史無前例封城
2020/03/24
【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通　結束逾兩月史無前例封城
【新冠肺炎】曾光憶專家組初期去武漢 沒見到省市主要官員
2020/03/24
【新冠肺炎】曾光憶專家組初期去武漢 沒見到省市主要官員
【新冠肺炎】武漢醫生確診 據報曾接診無症狀感染者
今日
【新冠肺炎】武漢醫生確診 據報曾接診無症狀感染者
【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產
2020/03/18
【新冠肺炎】政治局常委會會議：武漢要逐步推進復工復產
【新冠肺炎】出省復工 應勇籲全國各地善待湖北人民
2020/03/19
【新冠肺炎】出省復工 應勇籲全國各地善待湖北人民
疫情 新冠肺炎 武漢 巴士 火車 鐵路 湖北省 冠狀病毒 肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑

下一篇文章

【漢坦病毒】雲南漢感染後急速死　台灣原來也有病例　教你5招防漢坦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔　緬甸4口家被刺傷父子毀容
【種族歧視】美國排華情緒殃及亞裔　緬甸4口家被刺傷父子毀容
【新冠肺炎】鍾南山團隊點名可抗新冠病毒　連花清瘟「秘方」曝光
【新冠肺炎】鍾南山團隊點名可抗新冠病毒　連花清瘟「秘方」曝光
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增47宗海外輸入個案 湖北境外有新死亡個案（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增47宗海外輸入個案 湖北境外有新死亡個案（不斷更新）
【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒
【新冠肺炎】鍾南山團隊研究：中藥連花清瘟可抗新冠病毒
【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發
【新冠肺炎】研究稱約6成患者無症狀 或引起新輪疫情爆發
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離