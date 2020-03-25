【新冠肺炎】武漢市城區疫情評估等級降為中風險 巴士今恢復 火車28/3可落客

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情好轉，湖北武漢將於下月8日解封。據湖北日報，武漢市城區疫情評估等級降為中風險。今日起，武漢恢復117條巴士路線營運，周六（28日）地鐵恢復營運，火車可在武漢落客。

《湖北日報》報道，今日湖北省市縣疫情風險等級評估更新，按國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制的指導意見，經湖北省疾控中心組織專家評估，截至昨日，全省低風險市縣75個，中風險市縣1個，無高風險市縣。其中，與3月22日相比，武漢市城區降為中風險。

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此外，即日起增加武漢市13個城區風險等級評估結果，風險劃定標準按照現住址進行統計，不再按照報告地區統計，經評估：武漢市13個城區中，低風險區有5個，中風險區有8個。

隨著武漢解封進入倒數階段，武漢巴士、地鐵、鐵路客運具體恢復運營時間相繼明確：

3月25日起，武漢恢復117條公交線路運營



3月28日起，恢復軌道交通1號線、2號線、3號線、4號線、6號線、7號線運行



3月28日起，恢復辦理武漢市17個（武漢、漢口、武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左嶺、烏龍泉南、土地堂東、山坡東站）鐵路客站到達業務



4月8日起，恢復辦理武漢市上述17個鐵路客站出發業務

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實名登記搭車

據了解，乘客乘坐巴士出行時，必須佩戴口罩，依次排隊測溫，按照「一車一碼、上下車掃碼、一車一管理員」的安全管理要求，實行實名登記、掃碼乘車。

另外，湖北武漢以外地區今起開放對外交通，恢復境內鐵路客站外的到達和出發業務。湖北襄陽、恩施、神農架機場，今日亦正式復航。

責任編輯：伍樂

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