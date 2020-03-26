【獨家報道】全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵

▲ 新冠肺炎全球大流行，內地則頻傳抗疫捷報，25日再傳出兩個好「消息」，一則是官方宣佈於4月8日解除武漢封鎖，另一則是有關全國兩會將在4月18日召開的傳聞。

新冠肺炎全球大流行，內地則頻傳抗疫捷報，25日再傳出兩個好「消息」，一則是官方宣佈於4月8日解除武漢封鎖，另一則是有關全國兩會將在4月18日召開的傳聞。

25日上午，一則「最新消息」在內地社交網絡傳開，稱這是在特殊時期、特殊狀態下的國家會議，宣告抗疫戰爭勝利結束。為確保安全，今次將縮短會期，與會代表將從4月1日開始分批次入京，在各地和北京集中隔離14天之後進入會議程序。

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全國兩會歷來在每年3月初召開，今年因疫情首次推遲會期。雖然多地新增病例已清零多日，但此前瞞報疫情先例令不少民眾對官方信息失信，全國兩會何時召開，被視為是內地疫情正式宣告安全的「風向標」。此前，路透曾引述消息人士稱，兩會將在4月底5月初召開。

疫情仍有反彈風險

雖然內地本土疫情已受控，但4月能否開會，北京消息指，至少需從三方面研判。

其一，隨著全球進入疫情爆發期，內地輸入性的病例正處於高峰期，並且出現了被輸入性的病例感染本土病例，顯示疫情的輸入風險正在擴大。北京今天確診的一起病例，猜測是在小區樓梯間通過氣溶膠感染，亦說明對輸入性病例難以做到在機場100%篩查，疫情仍有反彈可能。

第二，根據以往慣例，會議工作組會在至少一周前通知各地代表委員報到事項，如果4月1日開始分批上京，各地應已開始發放正式通知。

第三，北京目前仍在實施對境外抵京人士隔離14天限制，香港亦剛剛對境外「封關」，香港代表委員短時間內抵京操作難度較大。

第四，湖北今天開始解除封鎖，4月8日武漢解封，湖北人口恢復向外流動後，理論上亦需要一段觀察期，若疫情並無大規模反彈，屆時或許才可判定兩會召開的風險已經解除了。

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本報駐北京記者：潘攀

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