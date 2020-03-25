【獨家報道】全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵（訂戶專享）

國情動向

▲ 新冠肺炎全球大流行，內地則頻傳抗疫捷報，25日再傳出兩個好「消息」，一則是官方宣佈於4月8日解除武漢封鎖，另一則是有關全國兩會將在4月18日召開的傳聞。