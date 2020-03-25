【獨家報道】全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵（訂戶專享） 國情動向 17:12 2020/03/25 分享： ▲ 新冠肺炎全球大流行，內地則頻傳抗疫捷報，25日再傳出兩個好「消息」，一則是官方宣佈於4月8日解除武漢封鎖，另一則是有關全國兩會將在4月18日召開的傳聞。 新冠肺炎全球大流行，內地則頻傳抗疫捷報，25日再傳出兩個好「消息」，一則是官方宣佈於4月8日解除武漢封鎖，另一則是有關全國兩會將在4月18日召開的傳聞。 ... 相關文章 【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力 今日 【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力 【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診 內地恐爆第二波疫情 今日 【新冠肺炎】中大許樹昌：陽性無病徵不列確診 內地恐爆第二波疫情 【新冠肺炎】武漢市城區疫情評估等級降為中風險 巴士今恢復 火車28/3可落客 今日 【新冠肺炎】武漢市城區疫情評估等級降為中風險 巴士今恢復 火車28/3可落客 【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑 今日 【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑 【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知 今日 【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知 傳染病 疫情 人大政協兩會 香港 北京 新冠肺炎 全球大流行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入