【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥  一文睇晒六大方劑

3月23日，國務院新聞辦在武漢舉行的第九場發布會上，中央指導組成員、國家中醫藥局黨組書記余艷紅聯同多位專家，介紹了以中藥治療新冠肺炎病例的情況。從救治情況看，輕症治療和恢復期治療中醫藥早期介入，重症、危重症實行中西醫結合，有效緩解病情發展。

據介紹數據顯示，截至目前，新冠肺炎確診病例中，有74187人使用了中醫藥，佔91.5%，其中湖北省有61449人使用了中醫藥，佔90.6%。臨床療效觀察顯示，中醫藥總有效率達到了90%以上。

從方藥來看，目前已篩選出金花清感顆粒、連花清瘟膠囊、血必淨注射液和清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方等有明顯療效的「三藥三方」。以下是這些藥方介紹。

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一、金花清感顆粒

主要成份：金銀花、浙貝母、黃芩、牛蒡子、青蒿等。

金花清感顆粒是在2009年H1N1流行的時候研製的治療流感新藥，方子是由《傷寒論》的麻杏石甘湯和《溫病條辨》的銀翹散兩個方子合方組成的。主要的功效是疏風宣肺、清熱解毒，這個方子在研製的過程中王辰院士就做了一個RCT（隨機對照試驗）的研究，並且在美國《內科學年鑒》上發表了論文，證明它治療甲流的療效和達菲相當，但是負作用更少，價格更低廉。

二、連花清瘟膠囊

主要成份：連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草等。

連花清瘟膠囊是吳以嶺院士在治療沙士的時候研製的一張處方，也是連花清瘟膠囊將漢代《傷寒論》麻杏石甘湯、明代《瘟疫論》治疫病用大黃、清代《溫病條辨》銀翹散三朝名方薈萃為一方，用於感冒、流感早期癥狀效果尤為突出，具有廣譜抗病毒、抑菌、抗炎退熱、化痰止咳作用。在最近完成的體外實驗，也證明蓮花清瘟對體外的新冠病毒具有抑制作用。

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三、血必淨注射液

主要成分：紅花、赤芍、川芎、丹參、當歸。輔料為葡萄糖。

血必淨注射液具有化瘀解毒的功效。用於溫熱類疾病，症見發熱、喘促、心悸、煩躁等瘀毒互結證：適用於因感染誘發的全身炎症反應綜合症；也可配合治療多器官功能失常綜合征的臟器功能受損期。血必淨注射液能夠對冠狀病毒導致的炎症因子風暴或者炎症反應有抑制作用，對新型冠狀病毒也有一定的抑制作用。

四、清肺排毒湯

主要成份：麻黃、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉 、豬苓、白朮、茯苓、柴胡、黃芩、姜半夏、生姜、紫菀、冬花、 射干、細辛、山藥、枳實、陳皮、藿香。

據專家介紹，清肺排毒湯由漢代張仲景所著《傷寒雜病論》中的多個治療由寒邪引起的外感熱病的經典方劑，包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散優化組合而成，組方合理，性味平和，可用於治療新型冠狀病毒感染的肺炎輕型、普通型、重型患者，在危重症患者救治中也可結合患者實際情況合理使用。該方也可用於普通感冒和流感患者。

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五、化濕敗毒方

主要成分：未透露，包括14味中藥

這是在國家診療方案推薦的方劑的基礎上，由中國中醫科學院醫療隊在金銀潭醫院結合臨床實踐優化而成。這個方主要選取了麻杏甘石甘湯、宣白承氣湯中的部分藥物，起到了宣肺清泄，疏散上焦的作用；此外，選取達原飲、藿香正氣散中能夠化濕和胃的藥物，從而起到斡旋中焦的作用；活血解毒方面，主要選取來自桃仁承氣湯、葶藶大棗瀉肺湯的藥物，通達下焦；針對臨床解剖所反映出來的新冠病毒對免疫系統的損害，化濕敗毒方還有因而選取了起到補氣扶正、調理氣血的黃芪赤風湯、玉屏風散。

六、宣肺敗毒方

主要成分：未透露，由4個方子構成，包括麻杏石甘湯、麻杏薏甘湯，千金葦莖湯和葶藶大棗瀉肺湯。4張方子構成後，拋去取捨，一共得了十幾味藥。

據中國工程院院士張伯禮稱，中藥組分庫數據顯示，有兩種藥材對新冠狀病毒可能具有活性。一個是虎杖，其中的虎杖苷對冠狀病毒的抑殺作用最強。第二個就是馬鞭草，對於冠狀病毒引起的肺部的損傷，特別是小氣道的損傷，微血栓，有很強烈的活性。在武漢市中醫院、湖北省中西醫結合醫院等單位開展的宣肺敗毒組（70例）與對照組（50例）的研究對照顯示：宣肺敗毒方在控制炎症、提高淋巴細胞計數方面具有顯著療效。與對照組相比，淋巴細胞的恢復提高17%，臨床治愈率能夠提高22%。

（編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見）

責任編輯：高青

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