【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知

新冠肺炎蔓延成全球大流行，在內地確診數字漸少的背後，外界留意到內地將病毒測試呈陽性但無病徵的病人視為非確診，不納入官方確診病例統計中。但日前，還有一名染疫的武漢醫生曾接診過無症狀感染者。無症狀感染者的數量以及傳播力需引起高度警惕。

【新冠肺炎】武漢醫生確診 據報曾接診無症狀感染者

據BBC（英國廣播公司）報道，安徽省衛健委與中國科學技術大學共建公共衛生聯合實驗室教授翁建平認為，這也是基於對過去大流行病毒的研究觀察，例如流感病毒無症狀攜帶者達到5.2%-35.5%，對人類鼻病毒的一項研究表明，無症狀感染是有症狀感染的4倍。

輕症或無症狀感染者 可能佔所有感染者6成

據國家衛健委《新型冠狀病毒肺炎防控方案》（第六版），無症狀新冠病毒感染者指，無臨床症狀（如發熱、咳嗽、咽痛等），呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清lgM抗體檢測陽性者。

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3月20日，世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 發表的文章稱，輕症或無症狀感染者可能佔所有新冠病毒感染者人數的60%。截止3月24日，內地累計確診81,218人。

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許多科學家懷疑存在一個未被發現的隱性病例庫，因為越來越多的感染者並無確診病例密切接觸史，也未到過疫情爆發地。大多數輕症患者由於症狀較輕，還沒有到尋求醫療救助的地步，並且也可能未參加諸如體溫檢測之類的篩查方法，因此這種現象的嚴重程度及其在病毒傳播中的作用仍難以捉摸。

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美國明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）說：「了解無症狀或輕症患者的比例對於我們了解是什麼導致了這種特殊的流行病非常重要。」

為評估隱性感染的程度，中國和美國的一組研究人員開發了一個模型，該模型使用的是武漢衛健委收到的2.6萬例實驗室確診病例的臨床數據。該組研究員發表在3月6日醫學預印本medRxiv的研究指出，截至2月18日武漢有3.74萬人感染新冠病毒，但當局並不知情。而這些未報告的病例中，大多人是輕症或無症狀感染者。

一些感染者「在輕症或無症狀時具有高度傳染性」

在傳播力方面，廣東省疾控中心於3月19日在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表的文章表明，新冠肺炎患者在發病後不久就檢測到了高病毒載量，有一位感染者從未表現出症狀，但是他所釋放的病毒量與出現症狀的患者相當。

這些數據證實了許多科學家的猜測： 一些感染者「在輕症或無症狀時具有高度傳染性」。但具體嚴重程度如何，仍不清楚。

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上海兒童醫學中心的一項針對全國700多名受感染兒童的研究發現，56%的兒童出現輕微或無症狀情況。許多科學家擔心這會導致低估兒童對新冠病毒的易感性。

社會隔離措施 仍是最有效防控途徑

《自然》文章的研究人員表示，如果這些研究結果成立，就需要採取緊急措施控制助長大流行的輕症和無症狀病例。關閉學校、取消公共聚會，讓人們呆在家裡，遠離公共場所，這些社會隔離措施是阻止無症狀病例傳播的唯一途徑。

責任編輯：費風

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