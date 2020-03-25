【新冠肺炎】上海抗疫專家：歐洲情況不可控 疫情今夏結束機會很低

新冠肺炎疫情全球大流行，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，原本預計全球疫情6月能結束，但現在整個歐洲出現不可控的情況，疫情今年夏天結束的概率很低。

張文宏接受傳媒訪問時稱，目前內地疫情基本上控制住了，各地基本沒有本土病例出現，中國已經邁過至暗時刻。但現在歐洲突然成為疫情新中心，帶來巨大不確定性，內地後續仍然面臨較大輸入性風險。

他指出，原來預估疫情4月結束，後期再拖個尾巴，再控制一下世界的疫情，全球6月也能結束。但現在整個歐洲出現不可控的情況，疫情在今年夏天結束的概率就很低了。

不篩查輕症或無症狀患者 或造成社區傳播

他表示，夏天病毒可能容易被控制。但現在歐洲疫情爆發，有些國家防疫方面只是應對型，可能不會對輕症或無症狀病人篩查，意味這兩類病人有可能在社會上進行不斷傳播，這樣疫情會一直延續下去。有可能夏天終止不了，等到冬天，可能又會帶來第二次爆發。

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張文宏提到，特別是歐洲一些國家提出的「群體免疫」，這個過程事實上非常痛苦，勢必會有大量的人被感染。因為建立一個群體免疫的過程非常漫長，意味會有60%-70%的人被感染。推算一下，周期基本上會到跨年，「所以我預計在很長一段時間內，醫務工作者都很難停下來了」。

目前歐洲疫情最嚴重的是意大利。他稱，4、5月份，意大利的病例可能會達到一個非常高的水平，這段時間就是要考驗意大利能不能採取有效的防控措施了。

對於市民如何防疫，張文宏說，要保持一定的社交距離，還要戴口罩、勤洗手。

責任編輯：伍樂

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