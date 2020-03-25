【中國經濟2020】A股續隨外圍反彈 滬指漲逾2%

A股三大指數今延續跟隨外圍反彈的態勢，滬指上漲2.17%，收報2781.59點；深成指上漲3.22%，收報10248.01點；創業板指上漲3.25%，收報1937.85點。兩市合計成交7513億元（人民幣，下同）。

行業板塊全線上揚，北向資金淨流入近40億元。其中發改委印發《關於多措並舉促進禽肉水產品擴大生產保障供給的通知》，強調要進一步加強對禽肉水產品生產的扶持，帶動養殖業板塊炒上，國聯水產、獐子島、好當家及百洋股份等漲停。

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另外，發改委日前表示，將進一步強化新型基礎設施建設的規劃指導，完善政策環境，創新相關體制機制，也帶動新基建股造好。

中金公司分析，美聯儲政策再加碼邊際緩解流動性壓力、財政刺激預期強化近期改善流動性壓力，並緩解此前持續壓制市場的無差別拋售，而財政刺激方案如果能夠出台也將幫助企業止血。

因此，如果後續流動性問題能持續改善，市場將從因流動性原因導致無差別拋售的第一階段轉向基本面下行的第二階段。不過，疫情防控和進展依然是所有問題的核心所在，後續仍需繼續觀察各類流動性及信用指標。

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責任編輯：游昊雲