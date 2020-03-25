  • 24°C
香港時間 : 2020325日 (三) 17:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟2020】A股續隨外圍反彈 滬指漲逾2%

經濟脈搏 15:36 2020/03/25

分享：

A股三大指數今延續跟隨外圍反彈的態勢，滬指上漲2.17%，收報2781.59點；深成指上漲3.22%，收報10248.01點；創業板指上漲3.25%，收報1937.85點。兩市合計成交7513億元（人民幣，下同）。

行業板塊全線上揚，北向資金淨流入近40億元。其中發改委印發《關於多措並舉促進禽肉水產品擴大生產保障供給的通知》，強調要進一步加強對禽肉水產品生產的扶持，帶動養殖業板塊炒上，國聯水產、獐子島、好當家及百洋股份等漲停。

【中國經濟2020】受疫情衝擊 2月中國汽車經銷商庫存預警指數創新高

【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差

另外，發改委日前表示，將進一步強化新型基礎設施建設的規劃指導，完善政策環境，創新相關體制機制，也帶動新基建股造好。

中金公司分析，美聯儲政策再加碼邊際緩解流動性壓力、財政刺激預期強化近期改善流動性壓力，並緩解此前持續壓制市場的無差別拋售，而財政刺激方案如果能夠出台也將幫助企業止血。

因此，如果後續流動性問題能持續改善，市場將從因流動性原因導致無差別拋售的第一階段轉向基本面下行的第二階段。不過，疫情防控和進展依然是所有問題的核心所在，後續仍需繼續觀察各類流動性及信用指標。

【中國經濟】全球疫情升級 中金下調中國今年GDP增速預測至2.6%

【中國經濟】人行副行長：實體經濟持續向好 料次季經濟指標顯著改善

【中國經濟】發改委：穩就業任務艱鉅 國企將擴招畢業生

【中國經濟】滬指午後跌幅收窄至1% 連跌7日 創業板倒升

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中國經濟】發改委：穩就業任務艱鉅 國企將擴招畢業生
2020/03/23
【中國經濟】發改委：穩就業任務艱鉅 國企將擴招畢業生
【中國經濟】滬指跌3.1%失守2700關 創業板跌4.6%
2020/03/23
【中國經濟】滬指跌3.1%失守2700關 創業板跌4.6%
【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差
2020/03/24
【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差
【中國經濟】滬指收升2.3% 收復2700關
2020/03/24
【中國經濟】滬指收升2.3% 收復2700關
經濟 創業 疫情 基建 壓力 創業板 A股 創業板 中華人民共和國國家發展和改革委員會 指數

上一篇文章

【中美貿易戰】美擬延收關稅3個月？ 白宮貿易顧問斥「假新聞」

下一篇文章

【中國經濟】滬指半日升1.6% 深成指升2.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】為促消費 浙江鼓勵4.5天工作制、放寬汽車限購
【新冠肺炎】為促消費 浙江鼓勵4.5天工作制、放寬汽車限購
【中國經濟2020】受疫情衝擊 2月中國汽車經銷商庫存預警指數創新高
【中國經濟2020】受疫情衝擊 2月中國汽車經銷商庫存預警指數創新高
【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展
【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展
【中美角力】美國累計確診突破3.5萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅
【中美角力】美國累計確診突破3.5萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度
【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度