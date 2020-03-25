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【中美貿易戰】美擬延收關稅3個月？ 白宮貿易顧問斥「假新聞」

經濟脈搏 15:49 2020/03/25

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）衝擊全球經濟，外電稍早前傳出美國特朗普政府為減輕新冠肺炎疫情導致經濟停擺造成的痛苦，考慮延後收取進口商品關稅3個月。對此，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）予以否認，稱這是假新聞。

稱關稅是防範中國經濟侵略的重要工具

白宮貿易顧問納瓦羅向路透社駁斥相關報道所根據的匿名消息人士，無法看見特朗普政府的貿易政策，「這是假新聞。」

對華立場強硬的納瓦羅表示，特朗普的關稅措施一直是防範中國經濟侵略的重要工具，美國今天變得更加強盛，是因為有這些關稅措施存在。解除關稅只會讓中國更富裕，而犧牲了美國勞工。

對於外電傳出美國特朗普政府為減輕新冠肺炎疫情導致經濟停擺造成的痛苦，考慮延後收取進口商品關稅3個月，白宮貿易顧問納瓦羅予以否認，稱這是假新聞。

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彭博社稍早前引述知情人士報道指，美國海關與邊境保護局（CBP）等機構，正在考量暫停徵收關稅90天的提議。

不過，代表美國國內製造業者與勞工工會的多個產業團體表示，部分美國企業利益團體尋求說服特朗普政府、美國海關與邊境保護局延收關稅。「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）致函寫道，一些美國製造業者已因不公平的進口貨品蒙受傷害，現在又受到冠狀病毒疫情波及，延收關稅等同是雪上加霜。

特朗普上周強調無意暫停對華加徵關稅

對於代表逾160個企業協會Americans for Free Trade日前呼籲特朗普政府，應在疫情下考慮暫停加徵對華關稅、作為緊急經濟刺激措施的一部分，美國總統特朗普上周曾表明，盡管不少產業因企業暫時關閉而歷經艱困時期，但也沒有理由減免關稅，「中國正支付我們數十億美元的關稅，我無法想像美國人會這樣要求」。但特朗普不排除中國可能提出相關要求。

責任編輯：伍樂

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