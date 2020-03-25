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【新冠肺炎】調查：疫情改變中國人態度 更懂感恩

社會熱點 16:25 2020/03/25

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新型冠狀病毒肺炎疫情率先在中國爆發，經歷多地封城封閉管理、加強隔離後，內地本土疫情形勢終有好轉。外媒報道，荷蘭一項調查發現，這場疫情令中國人的心態有所改變，變得更重視禮儀秩序、對個人主義行為的容忍度降低，並更懂得感謝他人的奉獻。

調查機構Glocalities，在1月23日至3月13日，對2022名中國人在線調查。主要發現包括：

1. 人們更加重視禮節

2. 更多人認為個人主義行為是不可接受

3. 對秩序和結構的渴望更大

4. 對教育和機構的信任與日俱增

5. 更懂得感謝他人奉獻

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Glocalities研究總監Martijn Lampert表示，調查表明，疫情造成的苦難，可望讓全球民眾重新調整心態，「在孤立的時代人們更加珍惜彼此，特別是對那些置身前線對抗危機的人。這種模式很可能是普世通行，也適用於那些嚴重受創的國家」。

調查比對2月5日之前和之後的心態。在2月5日之前，有67％認為「禮節和規則決定良好的舉止，對我來說非常重要」， 2月5日之後，數字上升到79％。

對公務員信任度 較疫情初期上升

當被問及「是不是給人們太多的自由，他們就會濫用」，2月5日之前接受調查的受訪者中，有48％強烈同意， 2月5日之後上升到59％。

其中一些最大的變化與信任有關。調查顯示，2月5日前後，人們對教育的信心從71％上升到82％。對公務員信任度從42％上升到54％，對中國公司信任度從55％上升到70％。

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調查也顯示，民眾對阿里巴巴創辦人馬雲的信任也大幅增加。馬雲在疫情間向許多國家提供支持。

Martijn Lampert說，億萬富翁慈善家和不同國家的公司，都有機會介入並協助政府、醫護人員和社區，以挽救生命、應對危機和重建社會。

責任編輯：伍樂

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