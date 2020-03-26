【中美角力】激化國家矛盾失策  戰狼外交風向變

圍繞病毒來源問題，中美外交部門推特上掀起了一波又一波的口水戰，民間的對立情緒也激化。疫情帶來的危機竟然意外蔓延到其他領域，兩國在貿易、知識產權和新聞自由等問題上本已緊張的關係，因病毒爆發而進一步走向對立。然而，這兩天中國外交界忽然轉舦，紛紛發文呼籲中美合作。

這種戰狼式外交轉向，是因為民粹主導下的推卸責任，不關我事，甚至沾沾竊喜的姿態，招致多個國家反彈，形成國際公關災難，再下去會被世界空前孤立和歧視。因此，必須剎停激化國家矛盾的宣傳，轉向宣傳加強國際合作，共同抗御疫情。

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在中美外交一輪「口水戰」後，3月17日，中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示，他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。這番言論顯然與中國主流媒體及外交部的態度完全相反。

其後，外交部最出位的發言人趙立堅仍在Twitter現身追問，如果新冠疫情是從去年9月已開始的，而美國曾對一些感染者誤診為流感；那麼美國到底有多少人受到感染、美國新冠肺炎「零號病人」何時出現？

但在2020年3月24日，事情突然完全轉向，崔天凱、趙立堅、胡錫進等人分別發推文，呼籲中美合作。特別是趙立堅，來了個180度大轉彎，有關「零號病人是美軍女軍官」的帖子被刪除。美國人也好像很默契：特朗普在每日記者會上，不再提中國病毒這個引起巨大爭議的稱呼。

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事實上，這種轉向，首先肯定是國內有了統一調子，中美元首通話也定下默契，這種爭拗對抗疫全無好處。據了解，國內這次對外宣傳屬重大失誤，招致國際信任危機。外交界人士透露，近日中國緊急進行國際危機公關，盡量溝通和補救。每天與各國領導人通電話，除了解釋，主動提出幫助和合作。想派出官員出訪公關，共同抗御疫情，而得到的回應十分冷淡，多被婉拒。

近年國內極左民粹主義風行，這次新冠肺炎爆發後，由於國內一些不負責任的民粹主義的刻意引導，轉移焦點，讓一些普通的老百姓誤會覺得自己付出了很大犧牲，為世界做了很大貢獻，世界對中國感恩。

然而，隨著疫情在世界範圍的蔓延與加重，越來越多他國人群，無論政要，還是企業主和民眾，對疫情的始發地產生怨恨情緒。抱怨和批評中國在初期壓制民意，掩蓋事實，隱瞞疫情，耽誤了最初最佳的控制時機，導致全球蔓延，形成人類災難。而國內民粹媒體渲染營造的推卸責任，不關我事，甚至沾沾竊喜的姿態，更進一步挑動、刺激了這種怨情的反彈。

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國內有識之士指出，如果不盡快糾正這次由疫情帶來的國際風波，更大的風險是疫情過後，中國將被孤立和排斥在世界經濟合作之外。這種經濟排斥與傷害，將使中國重新陷入貧窮和封閉，損失無法評估，也根本無法承擔。

經新型冠狀病毒肺炎一役，中國內外政策必須作出重大調整，戰狼式外交不但無法樹立中國大國形象，只會令中國陷入孤立，合作才能共贏。當年鄧小平提出「韜光養晦，絕不當頭」仍有現實意義。

本報記者：高青

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