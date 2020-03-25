【漢坦病毒】發病後3小時即送命？因一個關鍵毋須恐慌

新冠肺炎疫情持續之際，漢坦（Hantavirus，香港舊譯「漢他」）病毒也進入人們視線。一名雲南籍男子日前感染漢坦病毒，患上出血熱，當日淩晨4時許發病，7時許即救治無效身亡。發病後人3小時就送命，威力之大引發民眾緊張情緒。

不過醫生指出，在他們的臨床診治經歷中，沒有發生過該疾病人傳人的情況。而且現在出血熱的死亡率不高，早期發現大部分都能救治。

醫生指 臨床中並無人傳人情況

出血熱的傳染源主要是老鼠，老鼠攜帶病毒的排泄物以氣溶膠的形式散在空中，通過呼吸道感染人；其次，人攝入被老鼠排泄物污染的食物，通過消化道傳播也可能造成感染。此外，如果人接觸老鼠的排泄物，可通過傷口傳播、蟲蟎傳播等。

據內地澎湃新聞，江蘇省常州市第三人民醫院感染科主任醫師徐天敏、山東省煙台市海陽市人民醫院感染科主任于高平表示，在他們的臨床診治經歷中，沒有發生過該疾病人傳人的情況。例如，陪護人員和相關醫護人員都沒發現過感染的情況。所以，即使同坐一個車廂，該患者感染其同行者的可能性也不大。

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不過，台灣媒體報道指，阿根廷境內引起漢坦病毒肺症候群的病毒經流行病學調查顯示可在人與人之間的傳播。在此之前從未報告過任何北、中、南美洲或歐洲、亞洲的其他與人類疾病相關之漢坦病毒可在人與人之間的傳播。

于高平介紹，他每年都會診治流行性出血熱患者。這些患者多半來自農村，因食物或飲用水被姬鼠等鼠類排泄物污染或者直接接觸鼠類，從而感染漢坦病毒發病，通常在一周到兩周內，患者就會因出現高熱癥狀而就醫。

此外，患者還會出現消化道出血、嘔吐物及糞便帶血、皮下出血等癥狀。如果早期及時就醫，多數可以治愈，部分輕癥患者甚至會自愈。但少數患者因為多重原因，癥狀可能較嚴重，累及多臟器系統，甚至進展至危重病例直至死亡。

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為何出血熱一度在中國流行，發病人數眾多？徐天敏表示，以前參加農業勞動和野外勞動的人多，容易接觸到老鼠。而近幾年，隨著農業機械化的發展和居住條件的改善，人暴露在野外的時間減少，與鼠類的接觸減少，發病率也降了下來。

徐天敏稱，以前出血熱死亡率非常高，主要死亡原因是患者腎功能衰竭，「當時沒有透析，患者七天沒小便，最後死於腎衰。」而現時出血熱的死亡率不高，早期發現大部分都能救治，最主要的死亡原因是救治不及時導致的頑固性休克。

注意滅鼠、注射疫苗可有效預防

對於流行性出血熱的預防，于高平表示，殺滅老鼠，注意家居衛生和野外勞動時的防護，盡量避免與鼠類及排泄物直接接觸。平時多註意清潔雙手，預防食物和飲用水污染，即可以有效預防該病。目前已有流行性出血熱的病毒疫苗可以方便獲取注射從而獲得對該病的較持久免疫力，起到相當不錯的預防效果。

責任編輯：尹航