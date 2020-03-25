  • 24°C
香港時間 : 2020325日 (三) 17:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天

經濟脈搏 16:47 2020/03/25

分享：

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情集中境外輸入個案，廣州市疾控中心副主任張周斌提醒，如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩；尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天。

張周斌表示，目前因國外疫情不斷發展，歸國途中感染風險不斷增加。如果在國外有獨立住所，充足生活物資，實際上沒必要冒險回到國內。「如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩。尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天」。

他又提到，如果確實有需要，也應洗手或者使用免洗手消毒液清潔手部後，方可觸摸口鼻眼睛。

【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士

【全球大流行】持續有境外輸入病例 官媒發文：防疫道路千萬條，不止回國這一條

【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」

【新冠肺炎】浙江首現「倒灌」病例　避疫回國女子在意大利從事餐飲業

為嚴防境外輸入疫情，廣東省日前已宣布進一步升級防控措施，自3月21日零時起所有從境外（不含港澳台）抵粵的中外人士，抵粵前14天內有國外旅居史的人員，均一律居家或集中隔離14天。

廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部亦發布通告，要求所有從境外經廣州口岸入境的人員，以及經其他口岸入境、目的地為廣州，且入境前14天內有外國旅居史的人員，都須接受核酸檢測，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，措施不包括港澳台人士。隔離期間一律不得外出，14天後無症狀及再次核酸檢測為陰性方可解除隔離，隔離期間食宿費用自理。

對於近日持續有境外歸國的確診病例，官媒央視上周發文稱，每個人不管在國內還是海外，應對疫情的方式沒有太大區別，所以回國要理性，不能一窩蜂。文章還提到，防疫道路千萬條，不止回國這一條。中國已為全球戰疫作出巨大貢獻，不能再無端增加中國的負擔。

【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫　再跑遍穗地鐵

【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測

【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士
2020/03/21
【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士
【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫　再跑遍穗地鐵
2020/03/20
【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫　再跑遍穗地鐵
【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期
2020/03/23
【新冠肺炎】全球疫情升溫 春季廣交會確定延期
【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施　杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」
2020/03/21
【境外輸入】廣東及杭州調整控疫措施　杭部分公共場所取消「測溫+亮碼」
【新冠肺炎】嚴防境外輸入 入境深圳者若14天內去過外國需核酸檢測
2020/03/20
【新冠肺炎】嚴防境外輸入 入境深圳者若14天內去過外國需核酸檢測
疫情 廣州 口岸 廣東省 口罩 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【中國經濟】英媒：人行正在考慮下調基準存款利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度
【新冠肺炎】中國復工復產新難題 需看美國防疫進度
【中美角力】美國累計確診突破3.5萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅
【中美角力】美國累計確診突破3.5萬 USTR擬進一步豁免中國醫療用品關稅
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【中國經濟2020】受疫情衝擊 2月中國汽車經銷商庫存預警指數創新高
【中國經濟2020】受疫情衝擊 2月中國汽車經銷商庫存預警指數創新高
【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展
【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展
【新冠肺炎】為促消費 浙江鼓勵4.5天工作制、放寬汽車限購
【新冠肺炎】為促消費 浙江鼓勵4.5天工作制、放寬汽車限購