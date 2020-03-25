【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情集中境外輸入個案，廣州市疾控中心副主任張周斌提醒，如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩；尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天。

張周斌表示，目前因國外疫情不斷發展，歸國途中感染風險不斷增加。如果在國外有獨立住所，充足生活物資，實際上沒必要冒險回到國內。「如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩。尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天」。

他又提到，如果確實有需要，也應洗手或者使用免洗手消毒液清潔手部後，方可觸摸口鼻眼睛。

【新冠肺炎】環球時報胡錫進轟廣東：應隔離港澳台入境人士

【全球大流行】持續有境外輸入病例 官媒發文：防疫道路千萬條，不止回國這一條

【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」

【新冠肺炎】浙江首現「倒灌」病例 避疫回國女子在意大利從事餐飲業

為嚴防境外輸入疫情，廣東省日前已宣布進一步升級防控措施，自3月21日零時起所有從境外（不含港澳台）抵粵的中外人士，抵粵前14天內有國外旅居史的人員，均一律居家或集中隔離14天。

廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部亦發布通告，要求所有從境外經廣州口岸入境的人員，以及經其他口岸入境、目的地為廣州，且入境前14天內有外國旅居史的人員，都須接受核酸檢測，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，措施不包括港澳台人士。隔離期間一律不得外出，14天後無症狀及再次核酸檢測為陰性方可解除隔離，隔離期間食宿費用自理。

對於近日持續有境外歸國的確診病例，官媒央視上周發文稱，每個人不管在國內還是海外，應對疫情的方式沒有太大區別，所以回國要理性，不能一窩蜂。文章還提到，防疫道路千萬條，不止回國這一條。中國已為全球戰疫作出巨大貢獻，不能再無端增加中國的負擔。

【新冠肺炎】「廣州毒王」引爆恐慌！妙齡女疑遊泰國染疫 再跑遍穗地鐵

【新冠肺炎】廣東首現境外輸入本地二代傳播 入境者一律須核酸檢測

【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響