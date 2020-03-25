疫情期間中國手機用戶暴減 工信部：兩原因所致

內地三大電訊商今年手機用戶大減，工信部回應稱，主要兩大原因所致，一是受疫情影響，很多實體渠道無法正常營業，亦因不能復工復產，一些臨時卡註銷。二是隨著攜號轉網深入推進，部分雙卡用戶，註銷號碼。

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工信部信息通信管理局局長韓夏今日表示，經過向三家運營商了解，初步分析手機用戶暴減的原因有兩個方面。

未能復工復產 臨時號碼註銷

第一，受疫情因素影響，2月電信企業很多實體渠道沒法正常營業，雖然開通線上服務，但很多用戶習慣去實體店舖辦理新開戶等業務，因此新發展用戶的速度有所放緩。

同時，部分存量用戶因為不能復工復產，社會經濟活動需求減少，一些臨時號碼遭註銷。

第二，隨著攜號轉網全國的實施和提速降費的深入推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單獨的流量卡了，這部分流量卡用戶註銷號碼。

不過，韓夏相信，隨著經濟社會活動逐漸恢復，移動通信用戶數量未來可能出現增長。根據中國電信最新數據顯示，3月1日到3月22日該公司移動用戶數日均新增24.5萬，比2月的日均新增用戶數量增長了114%。

責任編輯：伍樂

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