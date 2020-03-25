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【中國經濟】促消費穩增長 學者建議派千元消費券 網民咁睇... ...

經濟脈搏 18:23 2020/03/25

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新冠肺炎疫情嚴重衝擊內地經濟，北京大學光華管理學院院長劉俏近日建議，向特定人群，包括湖北所有就業人士、湖北以外低收入就業人士，發放1000元（人民幣，下同）消費券，促進內需。

劉俏指出，由於此次疫情影響範圍較大、延緩復工時間較長，居民可支配收入或有大幅減少可能，預計疫情過後消費反彈力度或不及預期，最直接激發消費潛力的辦法，就是通過減稅和補貼，補助低收入群體，可以考慮採用消費券政策。

他認為，消費券不能全民發放，需要面向特定人群。去年全國人口為14億人，若以1000元為標準發放消費券，則估算需要高達1.4萬億元左右，將大大加重財政負擔。

料補貼需逾2600億元

他建議，消費券政策應考慮向重點地區，即湖北等疫情嚴重地區傾斜，對湖北省就業人口全員，以及湖北以外全國低收入就業群體，發放消費券。據他估算，湖北外低收入就業人群約2.3億人，湖北就業人口約為3273萬人。消費券補貼金額合計大約2600多億元。

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網民反應：

追星養樂多：有些人也別太挑了，有的發就不錯了，本來發劵也是一方面的刺激經濟呀，最主要問題還是是否能保證都發在低收入群體上

沒有燒鴨子的魔芋：全民發放。全體中國人都做了努力。

國民男友：反對，要發就發錢，消費券只能用在指定的公司，那就是變相的利益輸送。
 

事實上，近期南京、青島、濟南、寧波等多地，已經宣布發放不同形式的消費券。其中，南京5天內帶動消費近千萬元。

國家發改委就業收入分配和消費司司長哈增友近日稱，正密切關注地方發放消費券，並積極跟蹤分析，支持地方結合自身實際，針對性推出一批務實管用的政策措施。地方出台政策要考慮地方的財政承受能力，讓市場主體和廣大的人民群眾真正受益。

不過，人民日報海外版旗下帳號「俠客島」發文稱，消費能力與穩定持續收入有關，推進復工復產、防止企業大規模倒閉、充分激發生產力，讓大家「有活幹、有錢掙」，可能是比發放消費券更迫切的需求。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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