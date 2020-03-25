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肺結核威脅比新冠勁十倍！專家警告：中國有更嚴峻疫情　

國情動向 20:23 2020/03/25

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上海感染科權威張文宏提出新的警訊，不能忽視結核病依然存在，中國每年結核病發病數是86萬人，是目前新冠肺炎患者的10倍，民眾千萬不能掉以輕心。

新冠肺炎全球大流行，中國新冠肺炎疫情儘管暫趨緩和，但中國面對公共衛生的挑戰豈止於此？上海感染科權威張文宏提出新的警訊，不能忽視結核病依然存在，中國每年結核病發病數是86萬人，是目前新冠肺炎患者的10倍，民眾千萬不能掉以輕心。

3月24日是世界防治結核病日，張文宏藉此提出警告。他直指，「當前中國結核病流行形勢仍然嚴峻，是全球30個結核病高負擔國家之一，位居全球第2位」。

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澎派新聞網報道指出，國家衛生健康委、國家發展改革委、教育部、科技部、民政部、財政部、國務院扶貧辦、國家醫保局等8部門聯合印發了《遏制結核病行動計畫(2019—2022年)》，到2020年，中國肺結核發病率要下降到55/10萬以下，死亡率維持在較低水準(3/10萬以下)。

多個部委印發文件　防治肺結核

在醫院工作，咳嗽、咳痰兩周以上的患者，必須開展結核病篩查。

新冠疫情爆發後，張文宏多次分析病毒走勢，尖銳批評時事，日前還預測「如果意大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，今年夏天疫情不會結束，跨年風險越來越大」。引起非常多人關注。

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張文宏是復旦大學附屬華山醫院感染科主任，華山感染科非常知名，連續九年在中國醫院排行榜「感染學科第一」。因此，張文宏的發言被外界視為重要指標之一，甚至形容他是第二個鍾南山。

【知識庫：香港衛生防護中心闡述什麼是肺結核？】

病原體

結核病由一種名為結核桿菌的細菌所引起，通常影響肺部（肺結核）。身體其他部份，例如淋巴結、腎、骨、關節等亦可能受影響（肺外的結核病）。

病徵

肺結核的病徵包括輕微發燒、盜汗、疲倦、體重下降、長期咳嗽和痰中帶血。部分病人並無明顯病徵。

傳播途徑

結核菌由空氣傳播。肺結核病人咳嗽或打噴嚏時會將細菌散播到空氣中，抵抗力稍差的人吸入後便會染病。有效的抗生素療程一般可將傳染期縮短至數週以內。

潛伏期

病人受感染後最早會在數週後出現病徵，但亦可能在多年後才發病，而病人在受感染後首兩年內出現病徵的機會最大。

治理方法

感染結核菌後應盡快求診，並接受為期最少六個月的多種藥物治療。為了根除病菌，病人應遵照醫生指示完成整個療程。

預防方法

1. 保持良好的個人及環境衞生。
2. 建立健康的生活模式，保持均衡的飲食習慣，有足夠的運動和休息。
3. 保持雙手清潔，用正確的方法洗手。
4. 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）要立即洗手。
5. 打噴嚏和咳嗽時要掩著口和鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。
6. 出現與結核病相似的病徵時要迅速求診，特別是咳嗽持續超過一個月者。
7. 按照免疫注射計劃表接受卡介苗防疫注射。

責任編輯：伍樂

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