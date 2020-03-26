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【新冠肺炎】真的不是死亡人數指標！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎

經濟脈搏 10:10 2020/03/26

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2月份時，新冠肺炎疫情最嚴重的湖北武漢，一張一堆在地的手機照片在網上流傳（見下圖）。武漢著名女作家方方在她的日記中不無感傷地寫道，「更讓我心碎的，是我的醫生朋友傳來一張圖片」、「照片上，是殯儀館扔得滿地的無主手機，而它們的主人全已化為灰燼」。

內地網上流傳「殯儀館扔得滿地無主手機」的相片

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3月19日，工信部公布的「2020年1-2月通信業經濟運行情況」顯示，2020年首2個月，內地移動電話用戶合計減少了2,142萬戶。於是，網上開始流傳一個驚人的說法：今次新冠疫情死亡人數，遠不止官方公布的3000多人，而是……

武漢殯儀館滿地無主手機相片引發猜測

這一推算的邏輯，相信是參照上世紀60年代大饑荒的死亡數字而來。基於對官方公布數據的懷疑，有人根據當時出生人口比例驟降，得出3年大饑荒全國餓死人數達到3,500萬以上。

不過，如果說因為病毒疫情奪取2,000萬人生命，在現今網絡信息化時代，顯然是不可信的，甚至說是不折不扣的謠言。

那這「消失」的兩千萬手機用戶又是怎麼一回事呢？應該說確實與今次疫情脫不了關係。

如果說內地3大運營商移動用戶少了主要是5G擠壓效應的影響，那麼，1-2月份也減少了1,946萬戶4G用戶又如何解釋？這些手機用戶的消失，應該主要是受新冠肺炎疫情的影響，特別是疫情影響經濟活動所致。

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工信部最新官方回應也稱，內地3大電訊商今年手機用戶大減，主要兩大原因所致，一是受疫情影響，很多實體渠道無法正常營業，亦因不能復工復產，一些臨時卡註銷。

疫情下業務停頓　手機消號慳錢也正常

內地1月初的手機用戶據悉大約是16億，而中國人口不過14億。原因主要是部分人擁有兩部甚至3部手機號碼。比如一部用於聯絡家人朋友，另外一部用於業務、客戶、工作關係。但在經濟活動停止，導致業務停頓，甚至失業的情況下，其手機的功能也就不復存在，於是手機消號不再付費是一件很正常的事。

工信部最新官方回應也稱，內地3大電訊商今年手機用戶大減，主要兩大原因所致，一是受疫情影響，很多實體渠道無法正常營業，亦因不能復工復產，一些臨時卡註銷。二是隨着攜號轉網深入推進，部分雙卡用戶，註銷號碼。工信部相信，隨着經濟社會活動逐漸恢復，移動通信用戶數量未來可能出現增長。

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恍如「克強指數」 或成經濟強弱新指標

對於今次疫情對中國經濟衝擊有多大？各方都無法給出一個客觀全面的數據。有人提出一個新概念，即「手機消號指數」，或稱「手機消失指數」。即從手機號碼的消失，作為一個指標，來評估內地的經濟活動強弱、失業率等。

正如總理李克強早年從信貸、運輸量、電力消耗等指標看中國經濟活躍程度，而不是僅看官方公布的GDP數據，即所謂「克強指數」。

責任編輯：嚴正

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