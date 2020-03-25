【新冠肺炎】證死亡人數造假？ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎（訂戶專享） 經濟脈搏 22:02 2020/03/25 分享： 2月份時，新冠肺炎疫情最嚴重的湖北武漢，一張一堆在地的手機照片在網上流傳（見下圖）。武漢著名女作家方方在她的日記中不無感傷地寫道，「更讓我心碎的，是我的醫生朋友傳來一張圖片」、「照片上，是殯儀館扔得滿地的無主手機，而它們的主人全已化為灰燼」。 ... 相關文章 【中國經濟】英媒：人行正在考慮下調基準存款利率 今日 【中國經濟】英媒：人行正在考慮下調基準存款利率 【中國經濟】中國海運出口雖恢復 西方港口卻因疫情無力承接 2020/03/23 【中國經濟】中國海運出口雖恢復 西方港口卻因疫情無力承接 【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差 2020/03/24 【中國經濟】中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差 中國經濟真正危機：復工≠復產 復產≠復元 2020/03/16 中國經濟真正危機：復工≠復產 復產≠復元 【新冠肺炎】武漢富士康分批復工 政府向暫時失業低收入家庭最多派錢3千 2020/03/19 【新冠肺炎】武漢富士康分批復工 政府向暫時失業低收入家庭最多派錢3千 失業 經濟 疫情 4G 5G 電訊商 電訊 李克強 GDP 失業率 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入