【新冠肺炎】證死亡人數造假？ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎（訂戶專享）

2月份時，新冠肺炎疫情最嚴重的湖北武漢，一張一堆在地的手機照片在網上流傳（見下圖）。武漢著名女作家方方在她的日記中不無感傷地寫道，「更讓我心碎的，是我的醫生朋友傳來一張圖片」、「照片上，是殯儀館扔得滿地的無主手機，而它們的主人全已化為灰燼」。

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