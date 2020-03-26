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【中美角力】美卿：G7皆有同感 中國就疫情散播不實消息

國情動向 02:23 2020/03/26

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美國國務卿蓬佩奧表示，7大工業國集團（G7）成員國外長在香港時間今晨（26日）的會議上，皆認為中國正針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，發動「假消息」攻勢。

新冠肺炎蔓延全球，美國國務卿蓬佩奧表示，7大工業國集團（G7）成員國外長在香港時間今晨（26日）的會議上，皆認為中國正針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，發動「假消息」攻勢。

法新社報道，蓬佩奧（Mike Pompeo）在會後告訴記者：「今天上午的會議中，每個國家都深深意識到中國共產黨正在從事假消息活動，試圖扭轉風向，使其偏離真正發生的情況。」

【新冠肺炎】習近平明出席G20領導人新冠肺炎視頻峰會（第二版）

【中美角力】美卿稱中國散布假消息　訊息不透明恐令全球疫情重演

這次G7外長會議因為公共衛生考量，採視訊會議方式進行。

另外，二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會將於今天稍後召開。會議由今年G20主席國沙特主辦，將以視像方式舉行。這將是G20史上首次舉行領導人視像峰會。

根據沙地官員周二發表的聲明，G20峰會將由沙地國王薩勒曼(King Salman)主持，討論內容將圍繞全體成員國如何協力應對疫情衝擊。

【中美角力】中國打3張牌　謀借疫情挑戰美霸權

【中美角力】激化國家矛盾失策  戰狼外交風向變

中國外交部已宣布，中國國家主席習近平將在北京，以視頻參加峰會。這也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

路透引述一名官員稱，這次G20峰會要達成共識的難度相當高。

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責任編輯：伍樂

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