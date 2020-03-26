【中美角力】蓬佩奧稱G7一致反對中國散播假疫情消息　但未有聯合聲明（第二版）

新冠肺炎全球大流行，中美疫戰搬到全球政治舞台。美國國務卿蓬佩奧在香港時間今天（26日）早上表示，7大工業國集團成員國一致反對中國藉新冠肺炎疫情，從事「假消息」活動。

法新社報道，工業化民主大國的外長取消原訂在美國匹茲堡（Pittsburgh）舉行的會議，今天透過視訊會議討論疫情危機，但最後未提出聯合聲明。

一直措詞強烈指向中國當局的蓬佩奧，屢將引發這波疫情的新型冠狀病毒稱作「武漢病毒」，引發中國強烈不滿。

蓬：中國向全球銷售少量產品 然後自稱好人

蓬佩奧表示，他和G7其他成員國外長抱持一個相同觀點。他告訴記者：「今天早上與會的每個國家都深刻意識到中國共產黨正在從事假消息活動，試圖扭轉風向，使其偏離真實發生的情況。」

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蓬佩奧說，中國「一直以來、且持續」透過社交媒體從事假消息活動，包括指美國牽涉其中的陰謀論，「這真是瘋話」。

G7成員國包括美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利及日本。

中國外交部發言人趙立堅，日前透過推特暗示是美軍把病毒帶到最早發現病毒的武漢，美國總統特朗普（Donald Trump）政府對此強烈不滿。

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科學家普遍認為引發新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒，來自屠宰野生動物的武漢華南海鮮批發市場。

這種病毒至今在全球奪走逾2萬條人命。在此之時，中國當局被指暫時已在境內控制住疫情，並向海外伸出援手，包括提供40公噸重的醫療用品給美國的盟友、疫情重災區之一的意大利。

蓬佩奧對中國的援助輕描淡寫，提到美國空軍貨機將救援物資送往意大利，以及美國民間慈善組織的努力。

「我們迫切渴望和全世界每個國家合作」

蓬佩奧說，中國「正在全球銷售少量產品，然後說自己現在在這件事當中是好人」。

但他也說，美國尋求合作，對象包括中國。中美兩國領袖預計參加20國集團（G20）為討論疫情危機舉行的視訊峰會。

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蓬佩奧說，「我們迫切渴望和全世界每個國家合作，這是全球大流行疫情。」

此外，美國媒體提到，蓬佩奧在國務院記者會中表示，G7各國外長花了相當多時間討論一些「威權國家」構成的威脅。

他說，「中國共產黨對我們的健康和生活方式構成嚴重威脅，就像疫情所清楚顯示的那樣。中共還威脅破壞自由與開放的秩序，而這是我們7國共同繁榮與安全的基石。我敦促每一個國家一道努力來保護聯合國和其他國際組織不受其惡意影響和威權主義的威脅。」

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責任編輯：伍樂

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