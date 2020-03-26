【中美角力】揭G7峰會沒聲明內幕：美執意稱「武漢病毒」　有成員國不肯跟

新冠肺炎疫情蔓延全世界，七大工業國集團外長25日舉行會議，不過消息指美國執意使用「武漢病毒」一字，遭其它國家反對，導致會後不發布聯合聲明。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）引述歐洲外交人士透露，美方堅持使用「武漢病毒」一字，遭其它國家反對，但美國以外的國家認為，目前的大流行不只是中國問題，傾向按照世衛的建議使用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

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報道還指出，美國總統特朗普將責任推給中國，又指摘歐洲反應太慢才讓病毒擴散到美國，沒與歐洲先溝通就突然禁止歐盟公民入境，應對疫情態度頑固讓德國和法國相當不滿。

▲ 美國總統特朗普將疫情責任推給中國

歐洲國家認為，特朗普顯然不再重視與夥伴的合作關係，對像七大工業國集團這樣的多邊主義形式抱有敵意，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將毀掉現有的世界秩序。

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另一方面，德國總理默克爾（Angela Merkel）周三與中國國家主席習近平通話時討論了新冠病毒危機，雙方同意就新冠病毒大流行保持密切聯繫。 聲明說：「他們一致認為，目前的危機只能通過密切的國際合作來解決。」

習近平：中方感同身受

新華社報導，習近平強調：「目前德國面臨疫情嚴峻挑戰，中國人民感同身受。中方堅定支持德方抗擊疫情，願繼續提供力所能及的幫助...中方願同德方分享防控和治療經驗，加強在疫苗和藥物研發方面合作，為兩國人民健康福祉以及全球公共衛生安全作出貢獻。」

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責任編輯：游昊雲

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