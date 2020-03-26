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【新冠肺炎】為革除陋習 北京提前審議全面禁獵禁食野生動物

社會熱點 11:05 2020/03/26

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新冠肺炎疫情爆發以來，野生動物交易和濫食對公共衛生安全構成的重大隱患，引發高度關注。原定5月底一審的《北京市野生動物保護管理條例（草案）》，加快立法進程。今天上午召開的市十五屆人大常委會第二十次會議，提前對這一條例草案進行審議。條例草案建立全域常年禁獵制度，全面禁食野生動物及其製品。

濫食野生動物 感染病毒主要途徑之一

《北京日報》報道指出，SARS、伊波拉、中東呼吸綜合症……近些年來，世界各地出現的不少傳染病都與野生動物密切相關，而濫食野生動物是人感染病毒的主要途徑之一。

為了革除陋習，全面禁止食用野生動物，從源頭上防範和控制重大公共衛生安全風險，條例草案全面禁止食用陸生野生動物及其製品、列入名錄的水生野生動物，以及以其為原材料製作的食品，同時禁止商場、超市、農貿市場等商品交易場所、網絡交易平台提供交易服務。

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條例草案提出，在野生動物集中分布區域、遷徙洄游通道、人工繁育場所，以及野生動物疫病傳播風險較大的場所，應當設立野生動物疫源疫病監測站點，組織開展監測、預測和預報等工作。一旦發生人畜共患傳染病疫情，當局應當及時互相通報相關信息。發現野生動物疫情可能感染人群的，衛健部門還應當對易感人群進行監測，並採取相應防控措施。

擅自實施放生活動的，將由野生動物保護管理部門責令改正，可處2000元（人民幣，下同）至2萬元以下罰款。以收容救護為名買賣野生動物及其製品的，擬由野生動物保護管理部門沒收野生動物及其製品、沒收違法所得，並處野生動物及其製品價值2倍以上10倍以下罰款，食用陸生野生動物及其製品，或者列入名錄水生野生動物的，可處野生動物及其製品價值2倍以上15倍以下罰款。人大建議，濫食野生動物還是罰輕了，應再加重處罰。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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