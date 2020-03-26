【華為5G】疫情衝擊銷量 華為下調全年財政目標

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，中國電訊設備商華為的出貨量和銷售量都受到影響。華為創辦人任正非表示，華為下調了全年財務指標。面對美國的圍堵，任正非還指，華為今年將研發預算增加58億美元，總額超過200億美元。

華為在中國以外市場銷量下降

任正非周三接受《華爾街日報》訪問時表示，新冠肺炎疫情可能打擊業績，華為下調了全年財務指標。他指，公司員工正減少出差到海外，透過視像會議進行業務，並協助受疫情嚴重影響的供應商，包括醫療用品；華為大約15萬在中國的員工中，有90％以上已恢復工作。

不過，他也指出，儘管大部分業務已重啟，但華為的一些運營地點仍處於鎖定狀態。在冠狀病毒爆發的中心武漢，華為的一個辦事處擁有約8,000名員工，主要從事研發工作。儘管中國當局已開始取消對武漢省居民的遷徙限制，但仍基本關閉。

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任志強還說，疫情導致華為下調了全年財務指標。在銷量方面，他承認智能手機在中國以外市場的銷量正在下降，但該公司正在努力通過構建穩定的應用程序來彌補這一漏洞。不過這種下降已被強勁的國內銷售所抵消。華為在全球範圍內每月銷售約2,200萬台，比去年同期略有增長。

為降低對美技術依賴 華為增加研發投入

在特朗普政府阻止其與一些主要供應商（例如，Alphabet Inc.的 Google）接觸後，新的研發推動將有可能幫助華為減少對美國技術的依賴。任正非稱，集團計劃將今年的研發預算增加58億美元，至總額超過200億美元（約1,550億港元）。2019年7月，華為董事長梁華在華為半年報發布會上表示，華為2019年將在研發上投入1200億元（約1,311億港元）。

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上個月，美國檢察官對華為提出了新的指控，包括敲詐勒索和技術盜竊。任正非指這不是事實。

責任編輯：尹航