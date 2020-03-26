  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 11:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為5G】疫情衝擊銷量 華為下調全年財政目標

經濟脈搏 11:12 2020/03/26

分享：

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，中國電訊設備商華為的出貨量和銷售量都受到影響。華為創辦人任正非表示，華為下調了全年財務指標。面對美國的圍堵，任正非還指，華為今年將研發預算增加58億美元，總額超過200億美元。

華為在中國以外市場銷量下降

任正非周三接受《華爾街日報》訪問時表示，新冠肺炎疫情可能打擊業績，華為下調了全年財務指標。他指，公司員工正減少出差到海外，透過視像會議進行業務，並協助受疫情嚴重影響的供應商，包括醫療用品；華為大約15萬在中國的員工中，有90％以上已恢復工作。

不過，他也指出，儘管大部分業務已重啟，但華為的一些運營地點仍處於鎖定狀態。在冠狀病毒爆發的中心武漢，華為的一個辦事處擁有約8,000名員工，主要從事研發工作。儘管中國當局已開始取消對武漢省居民的遷徙限制，但仍基本關閉。

【華為風暴】特朗普簽法案 禁用聯邦資金補貼買華為設備

【華為5G】華為接觸華盛頓名人尋求提升形象 包括特朗普女婿的律師

【華為5G】美國擬撥款10億美元 助農村運營商更換華為中興設備

【華為5G】華為投資2億歐元 在法國設首間歐洲5G廠房

任志強還說，疫情導致華為下調了全年財務指標。在銷量方面，他承認智能手機在中國以外市場的銷量正在下降，但該公司正在努力通過構建穩定的應用程序來彌補這一漏洞。不過這種下降已被強勁的國內銷售所抵消。華為在全球範圍內每月銷售約2,200萬台，比去年同期略有增長。

為降低對美技術依賴 華為增加研發投入

在特朗普政府阻止其與一些主要供應商（例如，Alphabet Inc.的 Google）接觸後，新的研發推動將有可能幫助華為減少對美國技術的依賴。任正非稱，集團計劃將今年的研發預算增加58億美元，至總額超過200億美元（約1,550億港元）。2019年7月，華為董事長梁華在華為半年報發布會上表示，華為2019年將在研發上投入1200億元（約1,311億港元）。

【華為5G】華為全球範圍內獲91份商用合同 稱疫情不影響5G設備供應

【武漢肺炎】機構：中國智能手機銷量料大跌 華為將遭受重創

上個月，美國檢察官對華為提出了新的指控，包括敲詐勒索和技術盜竊。任正非指這不是事實。

責任編輯：尹航

相關文章

【華為5G】華為全球範圍內獲91份商用合同 稱疫情不影響5G設備供應
2020/02/21
【華為5G】華為全球範圍內獲91份商用合同 稱疫情不影響5G設備供應
【武漢肺炎】機構：中國智能手機銷量料大跌 華為將遭受重創
2020/02/14
【武漢肺炎】機構：中國智能手機銷量料大跌 華為將遭受重創
【武漢肺炎】疫情中仍開工 華為等企業指業務正常運行
2020/02/04
【武漢肺炎】疫情中仍開工 華為等企業指業務正常運行
武漢肺炎 智能手機 新冠肺炎 肺炎 冠狀病毒 華為 Google 電訊 任正非 醫療用品

下一篇文章

【新冠肺炎】真的不是死亡人數指標！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】美擬延收關稅3個月？ 白宮貿易顧問斥「假新聞」
【中美貿易戰】美擬延收關稅3個月？ 白宮貿易顧問斥「假新聞」
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【新冠肺炎】歐盟外長直指中國隱暪疫情訊息 並利用疫情增影響力
【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展
【中美貿易協議】華府：中美就首階段協議 農業條款的實施有進展
【新冠肺炎】真的不是死亡人數指標！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
【新冠肺炎】真的不是死亡人數指標！ 解密內地手機用戶暴減千萬之謎
【中國經濟】英媒：人行正在考慮下調基準存款利率
【中國經濟】英媒：人行正在考慮下調基準存款利率
【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天
【新冠肺炎】穗疾控中心：境外回國機上應戴N95口罩 短程盡量不吃不喝不聊天