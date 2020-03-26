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【新冠肺炎】京境外輸入關聯患者疑行樓梯遭傳染 新規有發燒即核酸檢測

社會熱點 11:50 2020/03/26

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日前廣東、北京、上海均出現新冠肺炎境外輸入關聯病例，北京有患者疑走同一樓梯遭傳染。當地昨首次提出，要嚴防境外輸入病例本地化，除了嚴格執行現有居家隔離有關規定，發熱門診要發揮探頭作用，發熱患者全部進行核酸檢測，以及加強外籍人員集中居住小區的防疫工作。

首提嚴防境外輸入病例本地化

官方數據顯示，截至3月25日，北京單日新增6宗境外輸入確診病例，累計報告149宗。其中，3月23日，北京市確診首例關聯病例。流行病學調查發現，該病例與3月12日確診的境外輸入病例近期均有走樓梯的情況，其可能接觸了後者3月11日之前所污染的樓梯環境致病。

北京新冠肺炎疫情防控會議昨指出，當前防範境外疫情輸入的形勢嚴峻，除了要採取更加嚴格的入境人員防控措施，全面落實入境者集中醫學觀察和核酸檢測的規定，也要嚴防境外輸入病例本地化，對首例關聯病例深入流調溯源，對現有居家觀察的人員進行全面檢查，嚴格執行隔離有關規定，做到足不出戶。

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新冠肺炎症狀有滯後性 須集中隔離

北京市疾控中心副主任龐星火指出，新冠肺炎症狀的出現會有滯後性，入境人員集中隔離觀察14天十分必要。24日確診的兩個病例，抵京時並無症狀，次日才出現發熱情況，經核酸檢測陽性，診斷為確診病例。

會議提出，發熱門診要發揮探頭作用，發熱患者全部進行核酸檢測。市內要統籌規範各方面核酸檢測工作，提高檢測能力。

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同時，會議還要求，做好在京外籍人員服務管理，加強外籍人員集中居住小區的防疫工作，對不文明行為及時勸阻。堅持關口前移，依托駐外使領館和網絡新媒體，加大防疫知識和入境政策宣傳力度，及時給在外中國公民和留學生提供幫助。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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