【中國經濟2020】疫情下人行遲遲不減息 專家揭內部憂滯脹風險

新冠肺炎疫情蔓延引發全球恐慌，美聯儲一月之內兩度閃電降息，其他主要央行亦紛紛跟進。不過，中國的MLF（中期借貸便利）和LPR（貸款市場報價利率）卻持續平穩，人行也未減基準存款利率。接近決策層的專家解釋，人行擔心滯脹風險，也憂慮貨幣政策寬鬆後資金流向房地產。

路透引述接近決策層的專家解釋，越來越多國家鎖國封關恐令全球產業鏈、供應鏈停擺，中國作為鏈條上重要的一環恐難獨善其身，結構性通脹風險仍存；同時，在實際利率水平已經較低的情況下，使用價格型工具弊大於利。

他指出：「今年1-2月CPI水平仍然較高，仍然對通脹壓力有所擔憂。」他又稱，當前市場普遍認為，豬肉價格高企是CPI維持高位的重要因素，但將其他通脹風險有意無意的忽視了。

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他指出，一方面，生產資料價格確雖持續走低，如原油價格大概在20年左右的歷史低位，但受疫情衝擊，一些生活必需品的價格，如抗疫物資、醫療服務、勞動力的價格會持續緊張，豬肉價格也不一定能降下來。

人行原調查統計司司長盛松成亦對路透表示，目前中國面臨著物價上漲風險，在下調利率時必須有所考量；若物價維持低位但經濟不好，才適合採取降息等措施。

「中國現在物價上漲還是比較厲害的，下降基準存款利率不一定能促消費，有錢的人再怎麼降也跟他無關，沒錢的人降了就更不敢消費了，對老百姓的利益也是受損的。」他稱。

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海通國際首席經濟學家孫明春近日在一論壇上也指出，疫情讓供應端和需求端都受衝擊，但是當需求端恢復，如果供應端供應無法滿足或導致滯脹。

人行副行長陳雨露近日在國新辦發布會上表示，今年前兩月CPI增速較高，既受結構性因素的拉動，也疊加疫情對供給的影響，而這影響或短期持續一段時間，也未就降息進行任何吹風，被市場評價為表態「偏鷹」。不過，英媒昨報道，人行已就調降基準存款利率討論。

另一方面，上述接近決策層的專家也稱，房地產也是人行的顧慮之一，當前房地產價格存在反彈風險。盛松成也表示，希望貨幣政策寬鬆後資金流向實體經濟、流向中小微企業，但搞的不好，就很容易流向房地產，就像2003年非典之後房價瘋漲。

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責任編輯：游昊雲

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