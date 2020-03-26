意大利疫情早過中國？意國名醫再親口駁：我的話被惡意扭曲

▲ 中國官媒近日曾引述意大利名醫雷穆齊的說法，稱意大利出現疫情早於中國，暗示中國或不是新冠病毒源頭地區。雷穆齊24日通過意國媒體澄清，直指「病毒當然是中國來的」，並指責有人「斷章取義、惡意扭曲」他的話。

新冠肺炎全球大流行，中美就病毒來源激烈角力。在此敏感時刻，中國官媒近日曾大幅引述意大利名醫雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）的說法，稱意大利出現疫情早於中國，暗示中國或不是新冠病毒源頭地區。雷穆齊24日通過意國媒體澄清，直指「病毒當然是中國來的」，並指責有人「斷章取義、惡意扭曲」他的話。

意大利「頁報（Il Foglio ）」24日以「病毒文宣戰」為標題，在頭版刊登雷穆齊的專訪。雷穆齊不斷重申，基因研究明確顯示，新冠病毒、也就是2019冠狀病毒當然是從中國來的，不是從意大利來的，這擺明是一樁政治文宣惡意扭曲科學實證的案例，「未來可以拿到大學當教案」。

央視、環球時報引用Giuseppe Remuzzi的話

內地官媒央視、環球時報近日曾大力推播「意大利或是疫情發源地」的論點，來源是引述雷穆齊接受美國公共電台（NPR）訪問的一段話，提到某些意大利北部醫生在去年11、12月已注意到一些奇怪的肺炎案例，比外界得知中國疫情爆發的時間更早。

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對此雷穆齊駁斥，有人用誤導、影射的方式斷章取義他的說法，目的只是為了對內和對外的政治宣傳，這是政治操弄科學的最壞示範。

雷穆齊表示，根據基因研究，新冠病毒最早發源自中國，絕對不是發源自意大利，「這是毫無疑問的」。

Giuseppe Remuzzi引研究：病毒絕不來自意國

雷穆齊列舉理據表示，美國喬治城大學（Georgetown University）教授魯賽（Daniel Lucey）在「科學人雜誌」（Science）上發表的研究，已清楚指明病毒的傳播時地與途徑，病毒發源地是中國，開始傳播的時間可能早於去年11月。

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雷穆齊是意大利米蘭馬里奧奈格里（ Mario Negri）藥理研究所主任，是意大利毒物、流行病等研究的權威學者。

意大利主流通訊社AGI，在24日也報道，根據羅馬生物醫學大學（Università Campus Bio-Medico di Roma）在「醫學病毒學雜誌」(Journal of Medical Virology）發表的研究，意大利疫情爆發的時間點有兩次，一次感染源直接來自中國，另一次可能是從德國間接傳入，足證「意大利並非疫情發源地，而是疫情受害者」。

報道指出，這項研究是由羅馬生醫大學的分子流行病學主管屈可齊（Massimo Ciccozzi）負責，研究使用數學和統計模型，分析感染者的病毒基因序列，藉此了解意大利患者的感染來自哪裡。

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責任編輯：伍樂

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