【中美角力】中美南海頻有動作 外媒：雙方抗疫同時做好軍事準備

新冠肺炎蔓延成全球大流行，各國緊張抗疫之際，中美在南海也頻有大動作。美國海軍第七艦隊近日在亞太地區進行演習，並發射「標凖二型」中程導彈。而中國海軍也在官方微博發布近日在南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面。據BBC（英國廣播公司）報道，兩國都在傳達相同訊息——在關注疫情的同時，軍事上也都已做好充分凖備。

美軍19日在菲律賓海發射導彈

美國印太司令部屬下的海軍第七艦隊23日在其官方臉書稱，近日在執行印太安全任務時，進行實彈演習，並發射一枚導彈。不過，美軍第七艦隊在數個小時後，更新該圖片敘述，稱發射地點是「菲律賓海」而非南中國海，且發射時間為3月19日。中國官媒《環球時報》3月24日也指出，美軍並未在南海發射導彈，而是在菲律賓海。

▲ 圖片來源：U.S. 7th Fleet facebook

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為何雙方對導彈發射地點如此慎重？專家稱，美軍發射導彈的地點是南海或菲律賓海差距很大。如果在是菲律賓海演習和發射導彈，相對沒有爭議。

澳洲國立大學國際法教授唐納德·羅斯維爾（Donald R Rothwell）表示，據他了解，菲律賓在軍事上依賴美國，也與美國靠攏，美國在菲律賓海進行導彈發射，是與菲律賓合作，因此在他看來，就沒有什麼問題。但美軍若在有主權爭議的南海發射導彈，「會是極為少見的事」。

雖然並非在南海，但多名專家認為，美軍在菲律賓海進行實彈射擊演習亦並不常見，明顯是要向中國傳達「軍備充足」的信息。

雙方透露信號：抗疫之際也做好軍事準備

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授、中國問題專家朱志群（Zhiqun Zhu）認為，中美兩方近來軍事動作頻頻，是想傳達一種信息，「即使我們專注控制新冠肺炎疫情，但同時也已經為軍事衝突做好凖備」。

此外，在疫情發生後，中國頻向疫情嚴重的國家派遣醫療隊，並分享抗疫經驗，顯示中國正在爭取國際領導地位。

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BBC外交事務記者喬納森‧馬庫斯（Jonathan Marcus）分析，隨著新冠肺炎疫情來襲，中美關係已經處於低潮，即使簽訂階段性貿易協議，也難以緩和雙方的經貿緊張關係。他表示，中國和美國在重新布防，為亞太地區未來的潛在衝突進行公開凖備。

▲ 專家認為，美軍在菲律賓海進行實彈射擊演習亦並不常見，明顯是要向中國傳達「軍備充足」的信息。（網上圖片）

美軍大動作 為轉移美國人注意力？

有觀點指，美軍在南海騷肌肉是為轉移美國大眾對華盛頓抗疫不力的注意力。但朱志群說，他並不認為發射導彈是為了轉移焦點。他說：「大多數美國人並不在乎南中國海發生什麼事，因此，若特朗普試圖將大眾的注意力轉移到南海，將會適得其反。」

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美軍艦隊在菲律賓發射導彈的信息，並未出現在美國主流媒體的報道中，這也印證了朱志群的說法。

責任編輯：費風