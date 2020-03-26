新冠肺炎研究：武漢6成感染者未被發現　憂「隱形」個案致疫情反彈

▲ 無症狀感染近日成為內地新型冠狀病毒肺炎疫情防控焦點，有醫學研究報告估計，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微患者。

無症狀感染近日成為內地新型冠狀病毒肺炎疫情防控焦點，有醫學研究報告估計，武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微患者。專家提醒，若不採取相應措施恐再度引爆疫情，「砸鍋賣鐵也應對隱性感染者做調查」；而進行抗體檢測是確認新發傳染病隱性感染很好的方式。

國家衛健委官網通報，截至3月25日，武漢累計50006宗新冠肺炎確診病例。

華中科技大學團隊建模分析

華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊發表醫學論文，通過建模分析武漢截至2月18日的25961例實驗室確診新冠肺炎病例數據，預估武漢市至少59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。

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論文認為，對未發現病例進行估計，對持續監測和感染具有重要意義。鄔堂春強調，對於中國和世界來說，隱性感染問題都是疫情防控中非常重要的科學問題，應當得到高度重視。但他承認，模型的空間設計沒有完美的，所以一定要有大樣本去做實際抽樣，才能得出地區的差異和潛在的隱性感染數量。

復旦大學公共衛生學院原院長、中華預防醫學會新冠肺炎防控專家組成員姜慶五也表示，很多傳染病都存在隱性感染，同時，部分隱性感染者也會成為傳染源。因為帶毒的隱性感染者不會進行隔離，活動範圍很大，所以其危害性也就更大。

不過他提醒，像武漢這麼大範圍的感染，不能過度信任模型，一定要通過實際調查來回答隱性感染人數的問題。

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抗體檢測 能有效找出隱性感染

姜慶五解釋，人體在感染病毒後，大部分患者都會產生抗體，這就是病毒在人體中存在的證據。因而，進行抗體檢測是確認新發傳染病隱性感染很好的方式。隱性感染的數據是影響日後決策的重要指標，關係到新冠肺炎是否會捲土重來，以及一旦捲土重來，該如何應對。

在武漢地區，抗體抽樣調查是完全可操作的。這也是武漢應該完成的，因為除武漢之外，沒有其他地區可以完成。這樣的調查對武漢、對國家都很有意義，只要有可能性，即使砸鍋賣鐵也應該做。

此前，國內外已有多項研究表明，無症狀感染者的比例可能遠高於預期。無症狀感染者包括始終不發病的隱性患者和潛伏期患者。所謂隱性患者，指的是病原體侵入人體後，不引起或只引起輕微的組織損傷，在臨床上不表現出任何症狀，只能通過實驗室檢測才能發現。

在國家衛健委發布的防控方案中，將核酸檢測陽性病例分為確診病例和無症狀感染者兩類，無症狀感染者不被列入確診名單。

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責任編輯：伍樂

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